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O ürünler 29.90 TL'ye satışa çıktı! Tarım Kredi Market 7 Haziran aktüel ürünler

Tarım Kredi Market, Haziran ayına indirim festivaliyle giriyor! İşte indirimli ürünler...

Yayın Tarihi: 05.06.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 21:37
O ürünler 29.90 TL'ye satışa çıktı! Tarım Kredi Market 7 Haziran aktüel ürünler

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-7 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerle alışveriş tutkunlarını büyük bir heyecanla karşılıyor. Bu özel dönemde, mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan temel gıda ürünlerinde ciddi fiyat avantajları sağlanacak.

Ayçiçek yağından un ve kıymaya kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimler dikkat çekiyor. Özellikle, salça fiyatının 69,90 TL'den sunulacağı bu dönemde, evlerde sıkça kullanılan ürünlerde önemli tasarruflar sağlanacak.

Ayrıca, Ayçiçek Yağı ile Buğday Unu kombinasyonunun 109,90 TL'ye düşeceği belirtiliyor. Bu fırsatlarla evlerde lezzetli yemekler pişirmek artık daha ekonomik olacak.

Tarım Kredi Kooperatifi

Fındık ezmesi ve kakaolu kremanın da indirim kervanına katıldığı bu listede, tüketici dostu fiyatlarla atıştırmalıklar da unutulmamış.

Tarım Kredi Market'in indirim kataloğunda dikkat çeken bir diğer ürün ise salamura zeytin. 159,90 TL'ye sunulan bu lezzetli atıştırmalık, sofraları renklendirecek.

Yoğurt ve nohut gibi protein kaynaklarının da fiyatlarında indirim olması, sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için önemli bir avantaj sağlayacak.

Bu muazzam fırsatları kaçırmamak için 1-7 Haziran tarihleri arasında Tarım Kredi Market şubelerine uğramayı unutmayın!

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