Oğlak burcu aşkta neler bekler? İşte Oğlak kadını ve erkeğinin yaklaşımı

Oğlak burcunun aşk ve ilişki tarzı

Oğlak burcu, hem kadınları hem de erkekleri, kendi başlarının çaresine bakabilen ve bunu gösteren insanlardır. Oğlaklar ev hayatına önem verirler ama sadece evde oturup ev işleriyle uğraşacak birer ev hanımı ya da kocası değildirler. Evde olsalar bile, kendilerine ait bir güç ve sorumluluk alanı yaratırlar. Oğlak burcu sert bir mizaç taşıdığı için, bu burcun temsilcileri aşırı tutkulu ya da kendi duygularını açıkça dile getiren birer kişi değildir. Fakat Oğlaklar hırslı ve yönlendirici hatta yönetici niteliklere sahiptirler.

Oğlak kadını

Oğlak kadını iş hayatında başarılı olmak için elinden geleni yapar. Hatta kendi işini kurmayı bile düşünebilir. İlişkilerinde güvene ve bağlılıka çok değer verir. Duygularını kolay kolay ifade etmediği için, ilişkilerini sadece bir sorumluluk gibi görmeye meyilli olabilir. Çalışan Oğlak kadınları için ev ve çocuklara yeterli ilgiyi göstermek kariyer yaşamlarında bir problem yaratabilir.

Oğlak kadını kendisini hemen belli etmese de, aşkta da hırslı olabilir. Kolay vazgeçmezler. Zayıf bir partner yerine, onlar için kahraman gibi olan birini, belki de babalarından etkilendikleri birini, gelecekteki eşlerinde de arayabilirler. Aşkta aceleci davranmazlar ama aynı zamanda güçlü bir manevra yapma becerisine sahiptirler.

Eğer Oğlak kadınının haritasında su elementi zayıfsa, anne olmak çok huzurlu olmayabilir. Bu kişiler ilişkilerinde çok kuralcı, kontrolcü ve sert de olabilirler. Haritalarında Venüs'ün burcuna özellikle dikkat etmek gerekir. Venüs Yay'da ya da Kova'daysa, bu daha dışadönük ve paylaşımcı olmaya işaret eder. Ama bu Oğlak kadını ilişkilerinde çok bağlılık göstermeyebilir. Venüs'ü Oğlak ya da Balık burcunda olanlar, daha ağırbaşlı, geleneklere bağlı, bir aile kurmayı ve uzun vadeli sürdürmeyi çok daha fazla isteyeceklerdir.

Oğlak erkeği

Oğlak erkeği kuralları olan, ilk görüşte sessiz ama güçlü kişilikli, olgun davranışlı bir erkektir. Oğlak erkeği gençlik yıllarında daha çekingen ve içe kapanık olabilir. Ama zaman geçtikçe, özellikle kariyerlerinde kendilerini daha güçlü ve güvende hissettikçe Oğlak erkeği ilişkilerinde de kendini göstermeye başlayacaktır.

Oğlak erkeği kolay uyum sağlayan ve yeniliğe çok açık bir tip değildir. Hatta çoğu zaman çok kontrollü ve sahip olmacı davranabilir. Geleneklere ve geçmişe olan ilgileri onları köklü bir aile kurma isteğine itebilir. Ama ilişkilerinde karşı tarafın çok fazla söz hakkı olmadığı için, rijid ve geçimsiz bir görüntü de verebilirler.

Oğlak erkeği kendisini çok işe ve sosyal konulara verdiği için aşk bir heyecandan çok, temel bir ihtiyaça işaret edebilir. Bu yüzden Oğlak erkeği haritasında özgürlük eğilimi getiren Yay, Kova ya da Koç kadınları ile çok daha zorlu bir ilişki yaşayabilir. Kendisini iş hayatına çok kaptıran Oğlak erkeği zamanla, evliliği sadece bir anlaşma gibi algılayabilir ve sadece kuralları uygulamaya çalışabilir. İlişkilerinde güven ve sadakatın payı çok önemlidir.

Oğlak erkeği kendisine yüksek standartlar belirler ve bu standartlara sahip bir eş arar. Onlar için bir ilişki ya da evlilik asla bir şans oyunu ya da kumar değildir. Evlilik onların sosyal durumlarını da yansıtan bir gösterge gibidir.

Bu erkeğin haritasında ateş elementi burçlar, Koç, Aslan ve Yay, güçlü biçimde yer alıyorsa, daha açık ve risk alan, tutkulu ve diğer çekingen Oğlak'lar gibi çok kuralcı olmayacaklardır.