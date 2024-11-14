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Öğrencilerden Kültür Varlığı Kaçakçılığına Dikkat Çeken Klip

Marmaris'teki ortaokul öğrencileri, kaçakçılığı önlemek için yazdıkları şarkı ile kültürel mirasa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:18
Öğrencilerden Kültür Varlığı Kaçakçılığına Dikkat Çeken Klip

Marmaris Ortaokul Öğrencileri Kültürel Miras İçin Birleşti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ortaokul öğrencileri, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelesine dikkat çekmek amacıyla dikkat çekici bir video klip hazırladı. Çocuklar, velileri ve öğretmenleriyle birlikte yazdıkları 'Miras Geçmişten Geleceğe' adlı şarkıyı, Amos Antik Kenti'ndeki amfi tiyatroda seslendirdi.

Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele

Her yıl 14 Kasım’da yapılan Uluslararası UNESCO Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü etkinlikleri, bu suçla mücadelenin önemine vurgu yapıyor. Türkiye, son 22 yılda 12 bin 164 eserin yurt dışından iadesini sağlayarak bu konudaki kararlılığını göstermiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaçak kazılarla mücadele ederken, aynı zamanda çocukların farkındalığını artırmak için özel kitap ve çizgi romanlar hazırlıyor.

Öğrencilerden Anlamlı Mesajlar

Okulun Türkçe öğretmeni Seda Demirtürk, projede amaçlarının kültürel miras farkındalığı oluşturmak olduğunu belirtti: "Geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşırken bilinçli nesiller yetiştirmek hepimizin görevi."

Müzik öğretmeni Ezgi Özdemir ise öğrencilerinin tarih ve kültürel mirasın değerini hissetmelerini istemiştir.

Öğrencilerden Yalın Demirci, "Kültür varlıklarını korumalıyız. Kaçak kazılar bu değerleri yok ediyor." derken, Elif Nur Bişi kültürel varlıkların kaçırılmasının üzüntü verici olduğunu ifade etti: "Bizim topraklarımıza ait eserlerin başka ülkelerde bulunması doğru değil."

Öğrenci Aden Demirkol, "Tarihi eserler bizim kimliğimiz. Onları korumak hepimizin sorumluluğu." dedi. Velilerden Tamara Dülger, çocukların projelerine destek vererek, "Bu tarz etkinlikler olumlu sonuçlar doğuruyor," dedi.

Özlem Demirci ise, çocuklara kültür varlıklarının korunmasının önemini öğretme gerekliliğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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