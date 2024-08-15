Okul alışverişlerinize yüzde 40’lık destek! Hemen gidin 10 güne kampanya bitecek

Yeni eğitim yılının açılmasına 1 aydan daha kısa bir vakit kaldı. Milyonlarca ebeveyn merakla marketlerin okul alışverişi indirimlerini takip ediyor. Zincir market devi CarrefourSA’da okul alışverişi yapacak olan kişilere seslenerek indirim kampanyasını duyurmuş bulunuyor. CarrefourSA, bu dönemde velilerin yüzünü güldürecek kapsamlı bir okul indirimleri kampanyası başlattı. 25 Ağustos'a kadar sürecek kampanya ile okul çantası, suluk, kalemlik gibi temel ihtiyaçların yanı sıra defter, boya kalemi, pastel boya gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

CARREFOURSA OKUL ALIŞVERİŞİ İNDİRİMİ

Raflarda yerini alan indirimli okul malzemelerinin 25 Ağustos’ta kaldırılacağı belirtilirken, stoklarla sınırlı olan bu ürünlere sahiop olmak konusunda acele etmek gerekiyor.

CarrefourSA, okul alışverişinin keyfini çocukların ilgi odağı olan marka ve karakterleri dahil ederek çıkartılmasını sağlıyor. Lol Surprise, Muggle Planes gibi popüler karakterlerin yer aldığı okul çantaları, kalem kutuları gibi malzemeler çocukların ilgisini çekerken, farklı renk ve desenlerde defterler, kalemler ve boyalar da kampanya kapsamında yer alıyor.









Modern tasarımıyla dikkat çeken Muggle Planes Siyah Okul Çantası CarrefourSA kart ile 799 TL’ye denk geliyor.





Çocukların beğenisine hitap eden Lol 2 Okul Çantası da aynı fiyata raflarda yer alıyor





Flynet Silikon Hayvan Figürlü Kalemlik 159,99 TL, Meteksan Gate Spiralli Defterler: 49.90 TL’ye satılıyor.

Öğrencilerin su ihtiyacını karşılayacak şık bir seçenek olarak sunulan Muggle 1508 The Original Plastik Matara 159,99 TL2ye raflarda yer alırken, daha bütün diğer okul gereçleri de yüzde 40’a varan indirimlerle sunuluyor



