OMÜ'de 'Elimi Tutmak İster Misin?' — Koruyucu Aileliğin Psikolojik ve İnsani Boyutları

OMÜ Bilim İletişimi Ofisi'nin Bilim Kafe etkinliği 'Elimi Tutmak İster Misin?' koruyucu aileliğin psikolojik ve insani boyutlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:49
OMÜ'de 'Elimi Tutmak İster Misin?' — Koruyucu Aileliğin Psikolojik ve İnsani Boyutları

OMÜ'de "Elimi Tutmak İster Misin?" başlıklı koruyucu ailelik etkinliği düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bilim İletişimi Ofisi (BİO) tarafından, Aile Yılı kapsamında düzenlenen "Psikolojik ve İnsani Boyutlarıyla Koruyucu Ailelik - Elimi Tutmak İster Misin?" başlıklı Bilim Kafe etkinliği, OMÜ İlim Sanat ve Kültür Evi'nde katılımcılarla buluştu.

Konuşmacılar ve ele alınan konular

Programda akademik bilgilerin sade, anlaşılır ve etkileşimli bir sohbet ortamında aktarıldığı etkinlikte; OMÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Öğr. Gör. Dr. Uğur Kaçmaz ile OMÜ İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Köylü konuşmacı olarak yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Hizmetleri Sorumlu Şube Müdürü Vekili Hanife Elif Al ve Koruyucu Aile Derneği Başkanı Zeynep Çalış da bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Söyleşide koruyucu aileliğin psikolojik dinamikleri, çocuk–aile bağlanması, travma sonrası destek süreçleri ile merhamet, sorumluluk ve değerler perspektifinden koruyucu ailelik konuları detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcı etkileşimi ve amaç

Program boyunca konuşmacılar, koruyucu aileliğin çocukların duygusal ve sosyal gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekerken, katılımcıların soru–cevap bölümünde görüş ve deneyimleri paylaşıldı. Etkinlik, katılımcıların sürece ilişkin doğru ve güvenilir bilgiye doğrudan ulaşmasına imkân sağladı.

Bilim Kafe etkinliğinin hedefleri arasında toplumda gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek, koruyucu ailelik sistemine yönelik farkındalık oluşturmak ve bilimsel bilginin toplumla doğrudan buluşmasını sağlamak yer aldı.

Programa katılan diğer isimler

Etkinliğe ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sezer Sivrioğlu, OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Güney, Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan, Etkinlik ve Organizasyon Bölümü Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Elif Şevik İnal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Koruyucu Aile Derneği üyeleri, koruyucu aile adayları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri de katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

