Önlisans mezunu olan işi kapıyor! Hemen belediyede işe başlıyor

Doğanhisar Belediyesi, en az önlisans mezunu çalışanları işe alacağını duyurdu. Doğanhisar Belediyesi çalışanlarının istihdam koşulları nelerdir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nereye ve nasıl başvurmalısınız? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.
DOĞANHİSAR BELEDİYESİ PERSONEL ALACAK
Konya Doğanhisar Belediyesi'nin şoför alımı yapacağı açıklandı. Koşullar aşağıdaki gibidir:
(En azından) Önlisans diplomasına sahip olmak
Askerlikle ilgisi olmayan
Sağlık şartına uygun
Doğanhisar'da yaşıyor olmak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmalı
Belgeler ise şu şekilde:
Dilekçe
2 Adet Fotoğraf
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kaydı
Sağlık Raporu
İkametgah
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Mezuniyet Belgesi
Askerlik Belgesi
Ehliyet (en az B Sınıfı)
Başvurular, başvuru belgeleriyle birlikte 21 Nisan 2024 tarihine kadar doğrudan Doğanhisar Belediyesi'ne yapılacak. Kılavuz: https://media.iskur.gov.tr/88284/d-users-nuray-agar-desktop-doganhisar-bel.pdf