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Önlisans mezunu olan işi kapıyor! Hemen belediyede işe başlıyor

İş arayacaklar dikkat! En az önlisans mezunu olmanız yeterli! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 14:14
Önlisans mezunu olan işi kapıyor! Hemen belediyede işe başlıyor

Doğanhisar Belediyesi, en az önlisans mezunu çalışanları işe alacağını duyurdu. Doğanhisar Belediyesi çalışanlarının istihdam koşulları nelerdir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nereye ve nasıl başvurmalısınız? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

DOĞANHİSAR BELEDİYESİ PERSONEL ALACAK

Konya Doğanhisar Belediyesi'nin şoför alımı yapacağı açıklandı. Koşullar aşağıdaki gibidir:

(En azından) Önlisans diplomasına sahip olmak

Askerlikle ilgisi olmayan

Sağlık şartına uygun

Doğanhisar'da yaşıyor olmak

En az B sınıfı ehliyete sahip olmalı

Belgeler ise şu şekilde:

Dilekçe

2 Adet Fotoğraf

Doğanhisar Belediyesi'ne Personel

Adli Sicil Kaydı

Nüfus Kaydı

Sağlık Raporu

İkametgah

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Mezuniyet Belgesi

Askerlik Belgesi

Ehliyet (en az B Sınıfı)

Başvurular, başvuru belgeleriyle birlikte 21 Nisan 2024 tarihine kadar doğrudan Doğanhisar Belediyesi'ne yapılacak. Kılavuz: https://media.iskur.gov.tr/88284/d-users-nuray-agar-desktop-doganhisar-bel.pdf

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