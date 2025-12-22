Ordu'da Mısır Kabuğundan Tasarım: Kadın Ustalar Doğal İplere Hayat Veriyor

Ordu'da mısır kabuğu atığından özgün tasarıma

Ordu'da hasat sonrası çoğu zaman atık olarak görülen mısır kabukları, yürütülen çalışmalar sayesinde özgün ve fonksiyonel tasarım ürünlerine dönüştürülüyor. Bölgeden temin edilen kabuklar, Ordu Olgunlaşma Enstitüsü Bitkisel Örücülük Atölyesinde usta öğreticilerin elinde yeniden hayat buluyor.

Hazırlık ve üretim süreci

Hasat sonrası üreticilerden alınan mısır kabukları, uzun ve titiz bir hazırlık sürecinden geçiriliyor. Kurutma, ayıklama ve ıslatma işlemlerinin ardından kabuklar ince şeritler halinde kesilip ip formuna getiriliyor. Elde edilen doğal ipler; geleneksel örme teknikleri ve tasarım atölyelerinde işlenerek ev aksesuarları, sofra ve mutfak takımları, aydınlatma ürünleri ve zemin kullanımına yönelik özgün parçalara dönüşüyor.

Geleneksel bilginin güncel tasarımla buluşması

Mehtap Eren, yürütülen çalışmaların amacını şöyle özetliyor:

"Atalarımız mısır kabuklarını gündelik yaşamın doğal bir parçası olarak kullanmış. Yer paspaslarından tarımsal kurutma alanlarına kadar pek çok işlevi olmuş. Ancak zamanla bu bilgi unutulmuş. Biz Ordu Olgunlaşma Enstitüsü olarak, bu kültürel mirası sadece sergilemekle yetinmiyor; yaşayan, kullanılan ve tasarıma dönüşen bir üretim modeliyle geleceğe taşıyoruz"

Usta öğreticilerin emeği

Zeliha Bektaş da üretimde emeğin yoğunluğuna dikkat çekiyor:

"Mısır kabukları üreticilerimizden geliyor. Kurumumuzda yeniden işlenebilir hale getiriyoruz. İp formuna dönüştürdüğümüz kabukları, tasarlanan ürünlere göre örüyoruz. Ortaya çıkan her parça sadece bir ev ürünü değil, geçmişten bugüne taşınan bir üretim kültürünün yansıması. Zor bir zanaat ama severek yapıyoruz"

Ordu'daki bu çalışma, bölgenin tarımsal atıklarını ekonomik ve kültürel değere dönüştürerek hem üreticiye hem de tasarıma yeni bir soluk getiriyor.

KESİLEREK İP HALİNE GETİRİLEN KABUKLAR, YAPILACAK ÜRÜNE GÖRE FARKLI TEKNİKLERLE ÖRÜLÜYOR. ÖRME İŞLEMİ TAMAMLANAN KABUKLAR; DUVAR SÜSÜ, MISIR KABUĞUNDAN BEBEK, ÇERÇEVE, AYNA KENARI, MASA VE KAPI SÜSÜ İLE PASPAS GİBİ ÇEŞİTLİ OBJELERE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR.