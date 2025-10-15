Ordu'da Ulugöl Tabiat Parkı 9 Ayda 220 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sonbahar renklerinin belirginleştiği Ulugöl Tabiat Parkı, bu yılın ocak-eylül döneminde 220 bin ziyaretçiyi ağırladı. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan park, doğal güzellikleriyle sonbaharda bölgenin en çok tercih edilen noktalarından biri haline geldi.

Ziyaretçi Yoğunluğu ve Beklentiler

Türkiye'nin 36. tabiat parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl'de kimi ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yaparak zaman geçirirken, kimileri de manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ulugöl'ün yılın her mevsimi ziyaret edildiğini belirterek, sonbaharın gelmesiyle ziyaretçi sayısının arttığını söyledi. Toparlak, bu yıl ocak-eylül döneminde Ulugöl'ün 220 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ve yıl sonunda bu rakamın 300 bini geçmesinin beklendiğini dile getirdi.

Ziyaretçilerin İzlenimleri

Görkem Yılmaz: "Ulugöl Tabiat Parkı'nı sürekli duyuyordum. Sonbaharın gelmesiyle burayı ziyaret etmek istedim. Çok güzel bir ortam var burada. İnsanlar gölde huzur dolu dakikalar geçirebiliyor. Herkesin buraya gelerek görmesini isterim."

Doğan Ciğerci: "Sadece ailemi değil, il dışından gelen misafirlerimi de buraya getirip görmelerini sağlıyorum. Burası mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor."

Ulugöl, doğal dokusu ve fotoğrafik manzaralarıyla hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Sonbahar döneminde parkın ziyaretçi sayısındaki artış, bölge turizmine olumlu katkı sağlıyor.

