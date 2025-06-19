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Ordu'da Yol Çalışmasında Tarihi Mezar Kalıntıları Keşfedildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yol çalışmasında Roma ya da Bizans dönemine ait mezar kalıntıları bulundu.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 10:46
Ordu'da Yol Çalışmasında Tarihi Mezar Kalıntıları Keşfedildi

Altınordu'da Tarihi Keşif

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yol genişletme çalışmaları sırasında tarihi mezar kalıntıları keşfedildi. Akkese Mahallesi Bayraktaroğlu Sokak'ta yaklaşık dört ay önce başlayan yol çalışmaları sırasında, belediye ekiplerinin kepçesi kiremit parçalarına rastladı. Bu durum sonrasında Ordu Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Arkeologlar İncelemelere Başladı

Yapılan ilk incelemelerde, Roma veya Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen, üst kısmı kiremitle kaplı en az iki kiremit mezarın tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine bölgede kurtarma kazıları başlatıldı ve arkeologlar eşliğinde bu çalışmalar gerçekleştirildi.

Yapılan kazılarda, mezarlardan birinde insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları gün yüzüne çıkarıldı. Elde edilen buluntular, incelenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Süreç Ve Koordinasyon

Kurtarma kazılarına devam edileceği ifade edilirken, mezarların kesin tarihi ve yapısal özelliklerinin arkeolojik değerlendirme sonucunda netlik kazanacağı vurgulandı. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sürecin ilgili kurumlarla birlikte titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Tepe, tarihi buluntuların ortaya çıkması üzerine çalışmaları durdurduklarını belirterek, “Alanda uzman arkeologlar tarafından bilimsel nitelikli kutarma kazıları yürütülmektedir. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak ve yol çalışmamızı ilgili kurumlarla iş birliği içinde yeniden planlayacağız” dedi.

Mahalle Sakinlerinin Heyecanı

Akkese Mahallesi Muhtarı Ömer Manav ise, “Mahalleli olarak bizler de heyecanlandık. Belgesel izler gibi çalışmaları takip ediyoruz, ne çıkacağını merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yol çalışması sırasında tarihi mezar kalıntılarına rastlandı. Alanda...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yol çalışması sırasında tarihi mezar kalıntılarına rastlandı. Alanda yapılan ilk incelemelerde, üst kısmı kiremitle kaplı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen en az iki kiremit mezarın bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgede kurtarma kazısı çalışmaları başlatıldı. Arkeologlar eşliğinde sürdürülen çalışmalarda, mezarlardan birinde insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları ortaya çıkarıldı. Buluntular, incelenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yol çalışması sırasında tarihi mezar kalıntılarına rastlandı. Alanda...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yol çalışması sırasında tarihi mezar kalıntılarına rastlandı. Alanda yapılan ilk incelemelerde, üst kısmı kiremitle kaplı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen en az iki kiremit mezarın bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgede kurtarma kazısı çalışmaları başlatıldı. Arkeologlar eşliğinde sürdürülen çalışmalarda, mezarlardan birinde insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları ortaya çıkarıldı. Buluntular, incelenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğüne götürüldü.

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