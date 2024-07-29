Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), personel alımı için yeni bir ilan yayımladı. Bu ilana göre, KPSS şartı aranmaksızın 9 sözleşmeli pilot alımı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve şartları hakkında detaylar haberimizde.





OGM, sözleşmeli personel alımı başvuru sürecini başlattı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilana göre, OGM KPSS şartı aranmaksızın 50 yaşından küçük sözleşmeli personel alımı yapacak. İlan geçtiğimiz hafta yayımlanmış olup, başvuru süreci bugün itibarıyla başlamıştır. Başvurular, belirtilen adres ve tarihler arasında yapılacaktır.



KONTEJYAN, BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRESİ

Başvurular, 29 Temmuz 2024 ile 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvuru adresi: Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No:8/1 06560 YENİMAHALLE/ANKARA.

OGM, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrası kapsamında, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 9 adet sözleşmeli pilot alımı yapacaktır. Bu alım, "Pilot" pozisyonu için sınav şartı aranmaksızın yapılacaktır. İlgili pozisyonlar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde yer almaktadır.



BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylardan genel olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacaktır. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, suç hükümlülüğü bulunmamak gibi genel nitelikler yer almaktadır.



ÖZEL ŞARTLAR

Pilot Lisansı: CPL(A)/ATPL(A) Pilot lisansına veya yetkili bir kamu kurumu uçuş okulundan pilotluk diplomasına sahip olmak.

Uçuş Tecrübesi: En az 1000 saat uçak uçuş tecrübesine sahip olmak.

Helikopter/Uçak İntibakı: Helikopter/Uçak her ikisine de intibaklı pilotlar için helikopter uçuş saatlerinin %25’i kredilendirilebilir. Ancak bu durumda en az 250 saat uçak uçuşu aranır.

Deniz Uçağı Tecrübesi: Tercihen deniz uçağı uçuş tecrübesine sahip olmak.

Sağlık Sertifikası: Geçerli 1. Sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak ve sağlık sertifikasında OML kısıtlaması olmamak.

Yaş Şartı: Tercihen 50 yaşından gün almamış olmak.

İngilizce Seviyesi: Yeterli İngilizce notuna (en az ICAO Level 4 seviyesinde) sahip olmak.

BAŞVURU SÜRECİ VEBAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Başvurular sadece belirtilen tarihler arasında ve verilen adrese yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru sırasında, gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmaları gerekmektedir.



Pilot lisansı veya diploması



Uçuş tecrübesini gösterir belgeler

Geçerli sağlık sertifikası

İngilizce yeterlilik belgesi (ICAO Level 4)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vesikalık fotoğraf

OGM’nin bu alım ilanı, havacılık alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Adayların, başvuru sürecini dikkatlice takip etmeleri ve gerekli şartları sağlamaları durumunda başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekmektedir.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Başvuruların değerlendirilmesi sonrası uygun adaylar belirlenecek ve sonuçlar Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Başvuru sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirlenen süre içerisinde itirazlarını yapabilirler.

Detaylı bilgi ve başvuru kılavuzu için Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.