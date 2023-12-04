Ortama girdiğiniz an gözlerini sizden alamayacaklar! Şık görünmek için 10 altın kural

Şık görünmenin altın kuralları! Bu 10 adımı mutlaka uygulayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞIK GÖRÜNMENİN YÖNTEMLERİ

Ortamlarda dikkatleri üstünüze çekmek için sütyeninizin göğsünüzün ölçüsüne göre olması gerekiyor. Göğüs uçlarının omuz ve dirseklerin tam ortasında olması gerekir. Kalçanın olduğundan küçük görünmesi için kot pantolonun ceplerinin büyük, düz ve birbirine yakın olması gerekiyor. Tercih edilen baskıların vücut tipine uygun olması gerekiyor. Vücut ne kadar iriyse desenlerin o kadar büyük olması gerekir. Daha ince ve uzun görünmek için baştan aşağı monokrom giyinebilirsiniz.





Envelop elbise, zikzak baskı, asimetrik etek boyları da kişiyi olduğundan daha zayıf gösterir. Açık yakalı kıyafetlerde köprücük kemiğinin ortada olması göğüs dekoltesi aksine zarif ve şık görünmesini sağlar. Bacakların daha kusursuz olması için dizin hemen üstünde ya da altında etek boyları tercih edebilirsiniz. Vücudun vurgulanmak istenen bölgelerine açık ve parlak renkler, gizlemek istenen bölgelere koyu renkler seçebilirsiniz. Entegre kumaşlarda terzi dokunuşuna yönelerek pamuklu, bol kesim etek üstüne yün blazer ceket giyebilirsiniz. Bacak boyunu uzatmak için ten rengi topuklu ayakkabı tercih edebilirsiniz.