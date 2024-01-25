Ortaöğretim, ön lisans mezunlarına düşük KPSS puanıyla iş kapısı açıldı!

Cumhurbaşkanlığı SBB ile Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Türkiye Adalet Akademisi'ne (TAA) sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri 19 Ocak tarihinde başlatıldı.

Türkiye Adalet Akademisi Personel Alım Şartları

1- 657 sayılı Kamu İşleri Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan;

-Türk vatandaşı olunması,

- Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını doldurmamış olması,

- Kamu haklarından mahrum kalmamak,

- Türk Ceza Kanunu 53 üncü maddesinde belirtilmiş süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen suçtan bir yıl ya da daha fazla süreli hapis cezasına veya affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı işlenmiş olan suçlar, Anayasal düzene, bu düzenin işleyişine karşı işlenmiş olan suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanması, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırılması, edimin ifası fesat karıştırılmasıma, suçtan kaynaklı mal varlığı değer durumunu aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkumiyet alınmaması,

- Erkek adaylarda askerlik durumu; Askerlikle ilgisi olmayan, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil edilmiş veya yedek sınıfa nakledilmiş olanlar,

- Görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu veya benzeri rahatsızlığı bulunmamalıdır.

2-KPSS sınavına girmiş olunması Ortaöğretim mezunlarında 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Ön lisans mezunlarında 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır. Başvuru sahibinin KPSS puanının başvurduğu promosyon kodunda belirtilen eğitim koşullarına uygun olması gerekmektedir.

3-Adayların eşit sıralamasının belirlenmesinde KPSS puanları esas alınırsa; Mezuniyet tarihi daha erken olan adaylar, mezuniyet tarihlerinin eşit olması durumunda doğum tarihi daha erken olan adaylara göre sıralanacaktır.

4-KHK kararıyla kamu görevinden çıkarılmamış olunması,

5-657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 4 üncü maddesi (B) Fıkrası; “Bu şekilde istihdam edilen kişiler hizmet sözleşmesinin esaslarına aykırı olarak hareket etmesi durumunda kurumlarınca sözleşme feshi ya da sözleşme döneminin içerisinde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenmiş olan istisnalar hariç olarak sözleşmenin tek taraflı feshi halinde, fesih tarihi itibariyle 1 (bir) yıl süre geçmedikçe kurumların sözleşmeli olarak personel pozisyonlarına istihdam edilemezler.” hükmü koşuluna uygun olmak.

6- Hiçbir sosyal sigorta kuruluşundan aylık veya yaşlılık yardımı alıyor olmamak,

7- Arşivdeki araştırma sonuçlarına olumlu sonuç alınması,

8-Başvurulan pozisyondaki kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışılmaması,

9- İstenilen pozisyonun karşısındaki çalışma alanından mezun olmak, son başvuru tarihine kadar gerekli tüm niteliklere sahip olmak ve kayıt altına almak,

10-Adaylar, sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen cinsiyet grupları arasından cinsiyetlerine uygun olan gruba başvuruda bulunmakla yükümlüdür. Yanlış cinsiyet grubuna ait adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

11-Yükseköğretim kurumlarında örgün eğitime devam edilmemesi.

12-Adaylar yalnızca bir unvan için başvuruda bulunacaktır.

II)4/B SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR

A) DESTEK PERSONELİ (BAHÇIVAN-ERKEK)

Bu pozisyona 1 erkek sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuran adaylarda aranan şartlar:

1-2 yıllık bir meslek okulunun “Peyzaj kültürü, süs bitkileri” bölümünden veya buna benzer bir anadal veya tarım/tarım meslek lisesi veya dengi okuldan mezun olmak,

2-Kamu personeli seçimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2022 yılında düzenlendiği sınavın KPSS grubu (B) için KPSSP93 ve KPSSP94 puan kategorilerinden en az 60 veya daha fazla puan almak koşuluyla adayın en yüksek puandan başlayarak sıralamasına göre sözleşmeli personel sayısı kadar adayların arasına girmek,

B) DESTEK PERSONELİ (SÜRÜCÜ)

Bu pozisyona 1 erkek sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuran adaylarda aranan şartlar:

1-Üniversite diplomasına sahip olmak,

2-E sınıfı (manuel şanzımanlı) ehliyete sahip olmak (veya 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17 Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Kanun Yol Resmi Gazetesinde yayımlanan değişikliklerle D sınıfı yeni ehliyete sahip olmak) (Talep tarihinden itibaren en az 3 yıllık.)

3-Psikolojik değerlendirme sertifikasına sahip olmak,

4-Kamu personeli seçimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2022 yılında düzenlendiği sınavın KPSS grubu (B) için KPSSP93 ve KPSSP94 puan kategorilerinden en az 60 veya daha fazla puan almak koşuluyla adayın en yüksek puandan başlayarak sıralamasına göre sözleşmeli personel sayısı kadar adayların arasına girmek,

C) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK)

Bu pozisyona 6 erkek sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuran adaylarda aranan şartlar:

1-Ortaokul diplomasına (lise veya dengi) sahip olmak,

2-Kamu personeli seçimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2022 yılında düzenlendiği sınavın KPSS grubu (B) için KPSSP93 ve KPSSP94 puan kategorilerinden en az 60 veya daha fazla puan almak koşuluyla adayın en yüksek puandan başlayarak sıralamasına göre sözleşmeli personel sayısı kadar adayların arasına girmek,

3-Hijyen Sertifikasına sahip olmak,

4- Açık ve kapalı alanlarda temizlik, düzenleme, taşıma, evrak teslimi gibi hizmetlerini yapmasına engel olacak herhangi bir hastalık veya benzeri rahatsızlığı bulunmaması,

5- Destek personeli (temizlik personeli) pozisyonu için belirlenen eğitim şartlarından daha yüksek diplomaya sahip adayların başvuru işlemleri kabul edilmeyecektir.

D) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK-KADIN)

Bu pozisyona 2 sözleşmeli kadın personel alınacak.

Bu pozisyona başvuran adaylarda aranan şartlar:

1-Ortaokul diplomasına (lise veya dengi) sahip olmak,

2-Kamu personeli seçimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2022 yılında düzenlendiği sınavın KPSS grubu (B) için KPSSP93 ve KPSSP94 puan kategorilerinden en az 60 veya daha fazla puan almak koşuluyla adayın en yüksek puandan başlayarak sıralamasına göre sözleşmeli personel sayısı kadar adayların arasına girmek,

3-Hijyen Sertifikasına sahip olmak,

4- Açık ve kapalı alanlarda temizlik, düzenleme, taşıma, evrak teslimi gibi hizmetlerini yapmasına engel olacak herhangi bir hastalık veya benzeri rahatsızlığı bulunmaması,

5- Destek personeli (temizlik personeli) pozisyonu için belirlenen eğitim şartlarından daha yüksek diplomaya sahip adayların başvuru işlemleri kabul edilmeyecektir.

Başvuru tarihi, şekli ve yeri

Türk Adalet Akademisi personel alımına ilişkin başvurular, 19 Ocak - 31 Ocak 2024 tarihlerinin arasında e-Devlet Kapısı üzerinden Türkiye Adalet Akademisi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr platformundan yapılacaktır. Şahsen ya da postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.