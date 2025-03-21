Osman Sınav İçin Tören Düzenleniyor: Vefatının Ardından Son Görev

Osman Sınav İçin Anma Töreni

Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi ve Deli Yürek gibi unutulmaz dizilere imza atan usta yönetmen Osman Sınav için yarın, saat 11:00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde bir tören düzenlenecek.

Yapımcı, yönetmen ve senarist Sınav'ın cenazesi, ikindi namazını takiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir.

Osman Sınav'ın Hayatı ve Kariyeri

Uzun süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetmiştir. 1956 yılında Burdur'un Yeşilova Köyü'nde dünyaya gelen Sınav, sanat hayatına ilk adımlarını köy imamı olan babası ve ev hanımı olan annesinin desteğiyle atmıştır.

İlköğretimini parasız yatılı olarak Söke'de tamamlayan Sınav, lisedeyken öğrendiği sanatla hayatına yön vermiştir. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimine yönelmiştir.

Kariyerine reklam sektöründe metin yazarlığı ve yönetmenlik yaparak başlayan Sınav, 1984 yılında Sinegraf adlı film yapım şirketini kurmuş ve 500’den fazla reklam filmi çekmiştir.

1987'de sinema dünyasına ilk adımını atan Sınav, televizyon için önemli yapımların altına imza atmış, Bir Muharririn Ölümü, Yalancı Şafak, Atlıkarınca, Küçük Dünya gibi bazı önemli filmleri yönetmiştir.

Osman Sınav, televizyon dizileriyle Türk televizyon tarihinde de önemli bir yere sahip olmuştur. Süper Baba, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Sen Anlat Karadeniz gibi çok sevilen dizilerin yapımcı ve yönetmeni olarak tanınmıştır.

Dizilerinin uluslararası alanda da beğeni toplayarak yayılması, Sınav'ın sanat yaşamındaki başarısını taçlandırmıştır. Yönetmenler Derneği ve Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği üyesi olan Sınav, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak da görev yapmıştır.