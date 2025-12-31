DOLAR
Osmaneli'de Zabıta'dan Yılbaşı Denetimi: Pastane ve Kuruyemişte Sıkı Kontrol

Osmaneli'de zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastane ve kuruyemiş işletmelerinde hijyen, SKT ve etiket kontrolleri yaptı; işletmelere mevzuat bilgilendirmesi yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:06
Yoğunluğa hazırlık kapsamında kapsamlı inceleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi yoğunluk öngörülen işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında özellikle pastane ve kuruyemiş işletmeleri mercek altına alındı.

Gerçekleştirilen denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri (SKT) ile fiyat ve ürün etiketleri titizlikle kontrol edildi.

Halk sağlığını korumaya yönelik yapılan çalışmalarda, işletme sahiplerine mevzuat hakkında bilgilendirmelerde de bulunuldu.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerimizi yıl boyunca aralıksız sürdürüyoruz. Yılbaşı öncesinde de ekiplerimiz sahada görev başında. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeyeceğiz" dedi.

