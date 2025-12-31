Osmaneli'de Zabıta'dan Yılbaşı Denetimi: Pastane ve Kuruyemişte Sıkı Kontrol

Yoğunluğa hazırlık kapsamında kapsamlı inceleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi yoğunluk öngörülen işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında özellikle pastane ve kuruyemiş işletmeleri mercek altına alındı.

Gerçekleştirilen denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri (SKT) ile fiyat ve ürün etiketleri titizlikle kontrol edildi.

Halk sağlığını korumaya yönelik yapılan çalışmalarda, işletme sahiplerine mevzuat hakkında bilgilendirmelerde de bulunuldu.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerimizi yıl boyunca aralıksız sürdürüyoruz. Yılbaşı öncesinde de ekiplerimiz sahada görev başında. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeyeceğiz" dedi.

ZABITA EKİPLERİNDEN YILBAŞI ÖNCESİ DENETİM