Osmaniye Düziçi'de Karda Mahsur Kalan 2 Kadın Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

Mahallede ulaşım kesildi, ekipler sevk edildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan mahallede mahsur kalan iki yaşlı kadın, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Düziçi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirildi. Yoğun kar nedeniyle ulaşımın kapandığı Karkın Mahallesi Kaşbaşı Sokakta mahsur kalan Sabriye Yarpuz ve Hüsne Köroğlu'na ulaşmak için zorlu hava ve arazi koşullarında çalışma yapıldı.

Ekipler, belirlenen adrese ulaşarak iki yaşlı kadını bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye etti. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen yaşlı kadınlar, akrabalarına teslim edildi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Belediye yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve benzer durumlara müdahale için teyakkuz halinde olduklarını duyurdu.

