Osmanlı'nın İhtişamı: Hereke Halısı Aksaray'da Restore Ediliyor

Osmanlı'nın Mirası: Hereke Halısının Restorasyonu

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı olarak bilinen Barış Sarayı'na Osmanlı dönemi hediyesi olan Hereke halısı, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde restore ediliyor.

Yüzyıllık Mirasın Yeniden Doğuşu

Osmanlı Devleti tarafından 1911 yılında Barış Sarayı'na teslim edilen 700 kilogram ağırlığındaki bu halının restorasyon kararının ardından, Carnegie Vakfı ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında özel bir protokol imzalandı. Halı, geçen yılın mayıs ayında Aksaray Müzesi'ne getirildi ve oradan restorasyon için Sultanhanı'na gönderildi.

Restorasyonda Kullanılan Geleneksel Teknikler

Sultanhanı Belediye Başkanı ve halı restorasyon uzmanı Fahri Solak, restorasyon işlemlerinin geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildiğini belirtti. Solak, halının her aşamasında orijinal dokusunu ve estetiğini korumak üzere titizlikle çalışıldığını ifade etti.

Önemli Bir Kültürel Proje

Solak, halının restorasyonunun yaklaşık 5-6 ay içinde tamamlanmasının planlandığını ve ardından tekrar Barış Sarayı'na gönderileceğini vurguladı. "Bu halı, yurt dışında bulunan Türkiye'nin en büyük halısı olarak önem taşıyor. Hayran kalacağınız desenlere sahip" dedi.

Belli Başlı Katkıları

Restorasyon çalışmalarının hem Türkiye hem de Hollanda için önemli olduğunu belirten Solak, sürecin belgesel haline getirileceğini ve bu belgeselin Türkiye turizmi için büyük bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.