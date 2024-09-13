Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları belli oldu mu? EGM, ÖGG sınav sonuç ekranı

ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiye bu haberden ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:30
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları belli oldu mu? EGM, ÖGG sınav sonuç ekranı

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 25 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgiler netleşti. İşte ÖGG sınav sonuçları hakkında bilmeniz gerekenler ve sonuçları öğrenmenin yolları.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Eylül 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını EGM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. EGM, sınav sonuçlarının açıklanma saati hakkında henüz net bir bilgi vermedi, bu nedenle adayların EGM’nin internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilir. Adaylar, EGM’nin internet sitesinde yer alan sınav sonuçları sorgulama ekranını kullanarak kişisel bilgileriyle sonuçlarını öğrenebilirler. EGM’nin resmi sitesinde genellikle sonuçların açıklanacağı tarihler ve saatler hakkında bilgilendirme yapılmaktadır, bu yüzden siteyi düzenli takip etmek önemlidir.

SINAV DEĞERLENDİRME KURUMLARI

ÖGG sınavında adaylara yöneltilen soruların değerlendirilmesi oldukça önemli bir noktadır. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınavlarında her bir soru 1 puan değerindedir ve genel değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmaktadır. Bu değerlendirme, adayların genel sınav performanslarını ölçmekte kullanılır.

Özellikle silah farkı sınavına katılan adaylar için ayrı bir değerlendirme yapılır. Bu sınavda adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltilir ve her soru 2 puan değerindedir. Silah farkı eğitimi almış adayların katıldığı bu sınav 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bu iki değerlendirme, adayların sınav performanslarını belirleyecek ve başarılarına etki edecektir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASIYLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Sonuçların açıklanma tarihine dair resmi duyurular, genellikle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Adayların, sınav sonuçlarını öğrenmek için resmi duyuruları takip etmeleri ve gerekli bilgileri dikkatlice okumaları önemlidir. Ayrıca, sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarda bulunabilirler. İtiraz süreçleri hakkında detaylı bilgileri EGM'nin internet sitesinden öğrenebilirler.

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar sınav sonuçlarına ulaşarak sınav performanslarını değerlendirme şansı bulacaklar. Bu süreç, aynı zamanda yeni görev ve sorumluluklar için adayların hazır olup olmadığını belirlemek açısından önemli bir adımdır.

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