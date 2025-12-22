DOLAR
Palandöken'de Sezon Açıldı — Erzurum'da Kar Keyfi

Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nde sezon başladı; kar 55 santimetre, gece kayağı ve çok sayıda adrenalin etkinliğiyle kış turizmi canlandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:27
Erzurum'un önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi hareketlendi; kayak severler sezona başladı.

Pistler ve aktiviteler

Hem profesyonel hem amatör kayakçılara uygun alternatif pistleriyle öne çıkan Palandöken, snowboard, kızak, buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi gibi adrenalin dolu etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Merkezde gece kayağı da yapılabiliyor; son ölçümlere göre kar kalınlığı 55 santimetre olarak kaydedildi.

Ayrıca Konaklı Kayak Merkezi de misafirlerine kapılarını açtı. Palandöken ve Konaklı'da sezonun başlamasıyla kış turizmi hareketliliği artarak devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

