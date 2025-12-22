Palandöken'de Sezon Açıldı — Erzurum'da Kar Keyfi

Erzurum'un önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi hareketlendi; kayak severler sezona başladı.

Pistler ve aktiviteler

Hem profesyonel hem amatör kayakçılara uygun alternatif pistleriyle öne çıkan Palandöken, snowboard, kızak, buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi gibi adrenalin dolu etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Merkezde gece kayağı da yapılabiliyor; son ölçümlere göre kar kalınlığı 55 santimetre olarak kaydedildi.

Ayrıca Konaklı Kayak Merkezi de misafirlerine kapılarını açtı. Palandöken ve Konaklı'da sezonun başlamasıyla kış turizmi hareketliliği artarak devam ediyor.

