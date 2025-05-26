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Panama'da Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Panama'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliği, lezzet dolu anlara sahne oldu ve Türk mutfağının zenginliği tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 00:46
Panama'da Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Panama'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama, Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası', 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Panama Büyükelçiliği ile The International School of Hotel işbirliğinde organize edilen etkinlik, geniş katılımla renklendi. Programın açılış gününde, Panama Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Carlos Guevara Mann ve Parlatino İcra Sekreteri Elias Castillo gibi önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda panamalı yetkili, diplomat ve iş insanı ağırlandı.

Davetlilere Türk mutfağının geleneksel lezzetleri sunularak, kültürel bir deneyim yaşatıldı. Etkinliğin ikinci gününde, Panama’daki aşçılık okullarında eğitim alan öğrencilere Türk mutfağına dair teknikler uygulamalı olarak anlatıldı.

Üçüncü günde ise Panamalı otel şeflerine yönelik düzenlenen 'Master Class', Türk şefler tarafından verildi. Şefler, Türk mutfağının öne çıkan tariflerini ve pişirme tekniklerini katılımcılarla paylaştı.

Yemeklerin hazırlanışında yer alan Şef Tahir Tekin Öztan, Panamalıların yoğurtlu yemeklere ve bulgurlu tariflere gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağının nesilden nesle aktarılan köklü bir kültür olduğunu vurguladı. Ersoy, "Basit malzemelerle yaratıcı tarifler geliştiren mutfağımız, sürdürülebilirlik ve atıksız yönüyle de örnek teşkil ediyor." sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Panama Büyükelçiliği ile The International School of Hotel işbirliğinde program düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Panama Büyükelçiliği ile The International School of Hotel işbirliğinde program düzenlendi.

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