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Pastaneye para saçma devri geride kaldı! Şipşak evde pastane poğaçası tarifi

Evde pastane tadında poğaçalar yaparak sevdiklerinizi şımartın! Hem pratik hem de cebinize dost bu tarif ile herkesin beğenisini toplayacak poğaçalarınız hazır. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz pastane usulü poğaça tarifi...

Yayın Tarihi: 19.04.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 21:24
Pastaneye para saçma devri geride kaldı! Şipşak evde pastane poğaçası tarifi

Pastane poğaçalarının o eşsiz yumuşaklığını ve lezzetli dolgularını evinizin konforunda yakalayın. Bu basit ve bütçe dostu tarif ile, fırınınızı pastane poğaçası için ısıtmaya başlayabilirsiniz. Ailenizi ve misafirlerinizi şaşırtacak bu tarif, evdeki herkesin yeni gözdesi olmaya aday. İşte, ev yapımı pastane poğaçası tarifiniz...

Evde Pastane Usulü Poğaça Hazırlama Rehberi

poğaça tarifi

Gerekli Malzemeler:

• 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış margarin veya tereyağı

• 1 yemek kaşığı kuru maya

• 125 mililitre taze süt

• 1 tatlı kaşığı kristal tuz

• 125 mililitre kaliteli sıvı yağ

• 2 adet taze yumurta (birinin sarısı poğaçaların üzeri için ayrılacak)

• 2 yemek kaşığı toz şeker

• 6 su bardağı elenmiş un

İç Harcı İçin:

• Tercihe göre beyaz peynir veya kaşar peyniri

Üzeri İçin:

• 1 adet yumurta sarısı (parlak bir görünüm için)

Pastane Poğaçası Nasıl Yapılır? İşte Adım Adım Tarif!

Poğaça hamurunuzu hazırlamak için, ilk olarak ılık sütü, sıvı yağı, bir adet yumurtayı, şekeri, tuzu ve mayayı geniş bir karıştırma kabında güzelce karıştırın. Ardından, oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ekleyin ve unu azar azar ilave ederek, yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun.

Hamurdan avuç içi kadar parçalar koparıp, parmak uçlarınızla açın ve ortasına peynirli harçtan koyun. Lor peyniri, kaşar peyniri, beyaz peynir ya da istediğiniz herhangi bir peynir karışımını kullanabilirsiniz. Harcı koyduktan sonra hamurun iki ucunu birleştirip kapatın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Tüm hamurları bu şekilde hazırlayın.

Poğaçaların üzerine kalan yumurta sarısını sürün ve çatalın tersiyle hafifçe bastırarak desen verin. Fırını 200°C'ye ayarlayıp önceden ısıtın ve poğaçaları yaklaşık 20-25 dakika, altın sarısı bir renk alana kadar pişirin. İşte, ev yapımı pastane poğaçası servise hazır!

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Pastaneye para saçma devri geride kaldı! Şipşak evde pastane poğaçası tarifi

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