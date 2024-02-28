ŞOK indirimi başladı! Elektronik ürünlerde fiyatlar çılgına çevirecek

ŞOK market, indirimlerle rakiplerine fark atıyor: Kaçırılmayacak fırsatlar 5 Marta kadar devam edecek. Stoklar bitmeden yetişen ise şanslı. ŞOK aktüel ürün katoloğunda çeşit çeşit ürünler yok pahasına gidiyor. İşte detaylar...





Özellikle elektronik ürünler kategorisinde dikkat çeken indirimler var. Ultra ankastre setten, traş makinesine, buharlı ütüden, Türk kahve makinesine, Philips marka dikey şarjlı süpürgeden, küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler mevcut. İşte 28 Şubat-5 Mart ŞOK akıl almaz elektronik fırsatları...



Hoover Siyah Cam Ultra Ankastre Set 11.999 TL

Onvo 43 FHD Android Smart LED TV 6.999 TL

Altus Uydu Alıcılı Smart LED TV 4.499 TL

Altus Çift Kapaklı Alttan Buzluklu No Frost Buzdolabı 19.999 TL

Altus Çift Kapaklı No Frost Buzdolabı 14.999 TL





Philips Vücut Traş Makinesi 1.699 TL

Philips Tıraş Makinesi 1.559 TL

Philips Islak Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi 2.399 TL

Philips AirFryer XL 4.799 TL

Philips Azur Buharlı Ütü 2.999 TL

Philips Türk Kahve Makinesi Bakır/İnox 1.899 TL

Philips Dikey Şarjlı Süpürge 7.899 TL



Adeta indirim çılgınlığı başlatan ŞOK mağazalarında fırsatlarla dolu ürünler sizi bekliyor. İşte ŞOK 28 Şubat 5 Mart diğer indirimli ürünler...





Kürklü Ev Botu: Soğuk havalarda ayaklarınızı sıcak tutacak, 119 TL.

Kadın Gondol Terlik: Rahat ve şık, 99,95 TL.

Kadın Düğmeli Pijama Takımı: Rahat bir gece uykusu için, 349 TL.

Kadın / Erkek Sneaker Çorabı (3’lü): Ayaklarınızı koruyacak, 39,95 TL.

Kadın Çizgili Çorap (2’li): Şık ve rahat, 39,95 TL.

Uyku Çorabı: Sıcak ve yumuşak, 27,95 TL.

Kadın Peluş Çorap: Kışın soğuğuna karşı, 29,95 TL.

Penti Termal Tayt: Soğuk günlerde sizi ısıtacak, 129 TL.





Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri: Konforlu ve kullanışlı, 59,95 TL.

Çıkartma Kitabım Çeşitleri: Eğlenceli çıkartma kitapları, 27,90 TL.

Vip Ahmet Organizeli Kahvaltılık Seti (7 Parça) 189 TL

3 Litre Vakumlu Saklama Kabı 54,95 Diğer boyutlar: 0.5 lt (29,95 TL), 2 lt (49,95 TL), 1 lt (37,95 TL)

7 Litre Hamur Kabı 109 TL

YUI Elektrikli Gıda Paketleme Vakum Makinesi 349 TL

Süzgeçli Saklama Kabı ve Katlanır Süzgeç + Kesim Panosu 109 TL





Dikdörtgen Baskılı Tepsi ve Ecem Peynir Kabı 159 TL

Peynir Kabı Fiyatı 42,95 TL

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir (500 gr) 63 TL

Taşkale Kürek Helva (400 gr) 45 TL

Superfresh Milföy Hamuru (1000 gr) 58 TL

Nescafe Gold Ekonomik Paket (100 gr) 69 TL

Ülker Çizi (6’lı) 33 TL





ŞOK'ta alışveriş keyfi başlıyor! Elektronik cihazlardan mutfak gereçlerine kadar daha bir çok üründe indirimlerle dolu bu katalog, alışveriş tutkunlarını mest edecek. Büyük indirim fırsatlarıyla dolu 28 Şubat 5 Mart ŞOK aktüel katoloğuna yetişen kapış kapış alıyor.