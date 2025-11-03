2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

2025-2026 Üç Aylar ve Diyanet Takvimi

İslam alemi için manevi yenilenme dönemi olan Üç Aylar (Recep, Şaban, Ramazan) için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman, ibadet planlarını yapmak ve bu kutsal sürecin bereketinden en üst düzeyde istifade etmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025-2026 dini günler takvimini yakından takip ediyor.

Recep Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Üç Aylar'ın ilk halkası olan Recep ayı 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Bu tarih, manevi hayatı yoğunlaştırmak isteyenler için sürecin ilk adımını oluşturuyor.

Regaib Kandili Hangi Güne Denk Geliyor?

Üç Aylar'ın müjdecisi kabul edilen Regaib Kandili, 2025 yılında takvime göre 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Müslümanlar bu mübarek gece için hazırlıklarını yapmaya başladı.

Şaban ve Ramazan Tarihleri

Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı 2026 yılında 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve bir ay süren oruç ibadetiyle tamamlanacak. Ramazan ayının sona erme tarihi ise takvime göre 19 Mart 2026 Perşembe olarak belirtiliyor.

2025 üç aylar ne zaman başlıyor sorusunun netleşmesiyle birlikte, pek çok kişi manevi hazırlıklarına erkenden başladı. Diyanet'in açıkladığı tarihler, ibadet ve toplu etkinlik planlamalarında rehberlik edecek.