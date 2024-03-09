Patlamış mısırın en lezzetli hali böyle oluyor! Dibini tutturmadan yapmak mümkün

BU YÖNTEMLE MISIR PATLATMAK ÇOCUK OYUNCAĞI…

Mısır patlatmak kolay gibi görünse de oldukça riskli bir işlemdir. Çünkü fazla ocakta tutulduğunda yanma riski çok yüksektir. Buda mısır keyfinizi bozabilir. İşte siz lezzetli ve tam ayarında mısır patlatmanın tarifi burada….





Kış aylarında evde en çok sevilen etkinliklerden biri mısır patlatma ve ailecek tüketmektedir. Hemen hemen herkes mısır ı çok sever. Lezzetli bir atıştırmalık olan patlamış mısır bu sır ile asla dibi yanmadan sofralarınıza gelecek. Size vereceğimiz püf nktasına uyarak en lezzetli patlamış mısırı pişirebileceksiniz. İşte o tariffff.

Malzemeler:

1 su bardağı mısır

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- Tuz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Öcelikle derin bir tencere seçilir ve ocakta kızdırılır. Daha sonra da sıvı yağı içine katın ardından da yağın kızması için zaman verin. Son olarak da mısırlar eklenir. Mısırlar patlamaya başladığında da ara ara tencere çevrilir. Son olarak da mısırlar patlayınca tencere ocaktan alınır ve üzerine tuz serpilir.