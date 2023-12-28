Pazar gecesi 23.59'da hayatımızı değiştirecek kurallar Resmi Gazete'ye geliyor

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kaldı. Yeni yılın gelmesi hem tüketici hem de işletmeler için bir dizi yenilik ve yeni kurallar ile beraberinde gelecek. Geçtiğimiz dönemlerde açıklaması yapılan ve alınan kararlar 1 Ocak itibari ile devreye girecek. 31 Aralık gece saat 23.59'u geçtiği an da yeni kurallar yürürlüğe girecek. İşte yenş yılda yürürlüğe girip, uyulmaması durumunda ceza alınacak olan yeni kurallar.

GÜNLÜK KİRALIK EVLERE DÜZENLEME

Son yıllarda oldukça revaçta olan tek gecelik ev kiralama ya da turizm amaçlı ev kiralamaya bazı kurallar gelecek. Bu zamana kadar sadece kapısına kiralık yazıp günlük ya da turizm amaçlı ev kiralayanlar artık izin belgesi almak durumunda kalacak. Kayıt dışı ticaret yapmanın önüne geçilmesi amaçlanan bu yeni kurallara uyulmaması durumunda 100.000 TL'den başlayan cezalar uygulanabilecek.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

Şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde araç takip sisteminin devreye alınması zorunluluğu başlayacak. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na bu sayede istenen belgeler sunulabilecek.





CEP TELEFONU IMEI KAYDI

Yurt dışından ülkemize getirilen telefonlar için de yeni bir sistem başlatılacak. Telefonlar imalatçı ya da ithalatçının kaydı ile açılabilecek iken 7 yıla kadar kullanılmayan IMEI'ler kapatılacak.

RESTORAN CAFELERDE FİYAT LİSTESİ

Yiyecek ve içecek işletmelerine getirilen zorunlulukta ise kapılara girişlere ve masalara güncel fiyat listesi asılması zorunluluğu başlayacak. Bu sayede kasada hesap ödeyen müşterinin sürprizlerle karşılaşmasının önüne geçilecek.

İNŞAAT DEMİRLERİ YAPIM AŞAMASINA İZLEME ONAYI

Darphane ve Damga Matbaası'na verilen izin kapsamında üretim, ithalat, satış ve kullanım aşamaları takip edilebilecek. Kayda geçen tüm bilgiler, gerek olunup istenmesi durumunda ilgiki bakanlıklarla paylaşıla bilinecek.

1 Ocak gecesi başlayacak olan bu zorunlu uygulamalar ile birlikte kayıtdışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Tüketici haklarını korumak ve vergi düzenlenmesinden kaçılmamak adına başlayacak olan bu düzenlemelerde iş güvenliğinin arttırılması da hedefleniyor. Hem işçi, hem de işveren açısından yasal hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve eş,tliğin sağlanması adına bu düzenlemelerin yürürlüğe sokulacağı biliniyor.