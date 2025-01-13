Pembe Bulutların Üstünde Sergisi Chi Art Gallery'de Açıldı

Beyza Boynudelik ve 10 sanatçının eserleriyle Chi Art Gallery, 'Pembe Bulutların Üstünde' sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:30
Pembe Bulutların Üstünde Sergisi Chi Art Gallery'de Açıldı

Pembe Bulutların Üstünde Sergisi Chi Art Gallery'de Açıldı

Beyza Boynudelik, Eyhan Çelik, Tuba Geçgel, Alla Güner, Elifko, Horasan, Candan İşcan, Deniz Pireci, Hüseyin Rüstemoğlu, Ege Subaşı, Deniz Varlı ve Damla Yalçın'ın eserleriyle dolu olan Pembe Bulutların Üstünde sergisi, Chi Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Serginin İçeriği ve Teması

Chi Art Gallery Kurucu Direktörü Çiğdem Özdemir, AA muhabirine serginin içindeki ironiyi vurgulayarak, "İyicil şeyleri tahayyül edebileceğimiz, sezgi üzerinden şekillenen bir sergi. Dengede kalmaya çalıştığımız, ironiyi koruduğumuz ve bu ironiden beslendiğimiz bir hikaye," dedi.

Özdemir, sergideki eserler hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. Elifko'nun dijital eserinde, "Yalnızlık, büyük kalabalıklar içinde kendi başımıza kalmamız ve bu yalnızlığın içinde kendi yolumuzu bulmamızı ifade ediyor. Bu eser bulutların üstündeki bir yalnızlık hali," ifadelerine yer verdi.

Sanatın İkilik Hali

Candan İşcan'ın eserine de değinen Özdemir, "Her şey büyük bir kutlama ve nefes kesici bir partiyken, mumları yanan ama eriyen akan bir pastayı konu alıyor. İyi gibi görünen ama kestirilemez hikayeleri ele alan belirsizlik hali var bu işte," dedi.

Chi Art Gallery'nin Vizyonu

Chi Art Gallery hakkında bilgi veren Özdemir, yerel sanatçılara yönelik genç ve alternatif bir galeri oluşturma hedefleri olduğunu belirtti. "Anadolu Yakası'nda böyle bir galeri olmaması bizi bu yolda teşvik etti. Küçük ve büyük eserlerin yer aldığı, geniş bir kitleye hitap eden keyifli bir sanat alanı yarattık. Bugün, Anadolu Yakası'nda düzenli olarak sergi yapan, çok disiplinli alternatif sunan birkaç galeriden biriyiz," dedi.

Sergi, 21 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam Beyza Boynudelik, Eyhan Çelik, Tuba Geçgel, Alla Güner, Elifko, Horasan, Candan İşcan...

Ressam Beyza Boynudelik, Eyhan Çelik, Tuba Geçgel, Alla Güner, Elifko, Horasan, Candan İşcan, Deniz Pireci, Hüseyin Rüstemoğlu, Ege Subaşı, Deniz Varlı ve Damla Yalçın'ın eserlerinin yer aldığı "Pembe Bulutların Üstünde" sergisi, Chi Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Ressam Beyza Boynudelik, Eyhan Çelik, Tuba Geçgel, Alla Güner, Elifko, Horasan, Candan İşcan...

Ressam Beyza Boynudelik, Eyhan Çelik, Tuba Geçgel, Alla Güner, Elifko, Horasan, Candan İşcan, Deniz Pireci, Hüseyin Rüstemoğlu, Ege Subaşı, Deniz Varlı ve Damla Yalçın'ın eserlerinin yer aldığı "Pembe Bulutların Üstünde" sergisi, Chi Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

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