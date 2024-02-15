Petekleriniz ısıtmıyorsa pis olabilir! En pratik şekliyle petek temizleme yöntemi

Günümüzde çoğu evde bulunan radyatörler, kış aylarında evinizi ısıtmanın en kolay yollarından biridir. İyi bir termal verime sahip olması ve tek el hareketiyle istenilen sıcaklığı elde etmenize olanak sağlaması nedeniyle ev hanımları için son derece uygundur. Radyatörünüzün verimiyle performansını artırmak çok önemlidir. Evde radyatörleri temizlediğiniz sırada aklınızda olması gereken bazı ipuçları da vardır.. İşte petek temizliğinde aklınızda olması gerekli olanlar;

Radyatör temizliğinde kullanılan malzemeler:



Elektrikli süpürge

Peteklerin kenarlarında kullanmak için bir çubuk veya oklava

Nemli bir bez

Sıcak su

Pratik bilgiler: Radyatörünüzü temizlerken ideal sıcaklığı yakalamak için kombinizi düşük ayara getirin. Tüm radyatörlerde yüksek ısıl verimliliği garanti ediyoruz.





Radyatörümü evde nasıl temizleyebilirim?

Radyatörün evde kendi yöntemlerinizle temizlenmesi emek isteyebilir ancak gerçekleştirmeniz gereken önemli temizlik görevlerinden bir tanesidir.

- Radyatörü temizlerken olası tehlikeleri önlemek için öncelikle kombiyi kapatmalısınız.

- Sistemdeki su banyonun tahliye vanasından tahliye edilmelidir. Tahliye vananız yoksa radyatörün içindeki suyu tahliye edebilmek için peteğin tahliye vanasını kullanabilirsiniz.

- Kombi radyatör sisteminde olan suyu tamamen boşalmasından emin olduktan sonra kombi radyatör bağlantısını açarak boruya olan bağlantıyı çıkarabilirsiniz.

- Bağlantıların sökülmesinin ardından radyatörü duvardan çıkartıp banyoya ya da temizlemek istediğiniz yere götürmelisiniz.

-Evinizde hortumunuz varsa radyatörün üzerine basınçlı suyu sıkarak kirleri temizleyebilirsiniz. Püskürtülen suyun rengi berrak olana kadar bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.

- Temiz su doldurduktan sonra dış kısımlarını iyice silin ve radyatörü tekrar monte edin.

- Bunu her radyatör için ayrı ayrı yapmayı unutmayın. İşlem tamamlandıktan sonra kazana su sağlamak için kazanın altında bulunan su arttırma vanasını açmanız gerekecektir.

- Radyatörleri temizledikten sonra, radyatörlerin içindeki havayı boşaltmak için her radyatörün etrafından tek tek dolaşmanız gerekir.

- Artık dilediğiniz zaman kombinizi açıp evinizi ısıtabilirsiniz.

Isıtıcıyı başarıyla ısıtmak için kazandan nasıl hava çekebilirim?

Soğuk havalarda odayı ısıtmak için açılan petek içerisinde hava oluşması da ısıtma verimini düşürebilmektedir. Radyatörlerin bir kısmı ısınıyor, bir kısmı soğuyorsa bu içeride hava olduğunu gösterir. Radyatörün iyi ısınmasını istiyorsanız anlatılan işlemi kombi çalışırken yapmanız gerekir.

Öncelikle radyatörün üst kısmında bulunan havalandırma tapasını radyatör düşük devirde dönerken sökerek çıkarabilirsiniz.

Fişi çevirmeye başladığınızda hava çıkacaktır. Hava durduğunda su mevcut olacak, bu yüzden hazırlıklı olun. Su çıkmaya başladığında fişi kapatın.