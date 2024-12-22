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Peykler Medresesi, Müzeye ve Genç Ofis'e Dönüşüyor

Edirne'deki Peykler Medresesi, restorasyon sonrası Mimar Sinan Eserleri Müzesi ve Genç Ofis olarak hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:45
Peykler Medresesi, Müzeye ve Genç Ofis'e Dönüşüyor

Edirne'de Tarihi Medreseye Yeni Fonksiyon

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet'in 15. yüzyılda inşa ettirdiği Peykler Medresesi, restorasyon projesinin tamamlanmasının ardından Mimar Sinan Eserleri Müzesi ve Genç Ofis olarak hizmet verecek.

Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, medresede süren restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ona eşlik etti.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, medresenin, Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Camii'nin oluşturduğu 'Altın Üçgen' bölgesindeki tarihi önemini vurguladı. Restorasyon çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Sezer, “Burası, Fatih döneminde, daha çok astronomi ile ilgilenenlerin toplandığı bir yapı. Medresenin yeniden canlandırılması ve bahçe düzenlemesi için yapılan çalışmalar hızla devam ediyor, umuyoruz ki kısa sürede tamamlayacağız.” dedi.

Gençlere Yönelik Projeler

Sezer, medresenin tarihine uygun yeni fonksiyonlarla zenginleştirileceğini belirtti. Gençlerin hizmetine sunulacak bu mekanda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Medresenin bir bölümü Genç Ofis olarak kullanılacak, diğer bölümü ise Mimar Sinan Eserleri Müzesi olarak faaliyet gösterecek.

“Gençler burada kütüphane, söyleşiler ve teknoloji destekli eğitim alanlarıyla akademik başarılarını destekleyecek. Ayrıca, Mimar Sinan'ın eserlerinin minyatürlerinin sergilendiği ve tarihi yapıların tanıtıldığı bir mini müze olarak tasarlanacak. Gençlerimiz, tarihten ilham alarak, modern dünyanın gerekleri ile kendi ufuklarını genişletecekler.” şeklinde konuştu.

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Peykler Medresesi, restorasyonun...

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Peykler Medresesi, restorasyonun ardından Mimar Sinan Eserleri Müzesi ve Genç Ofis olarak hizmet verecek.

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Peykler Medresesi, restorasyonun...

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Peykler Medresesi, restorasyonun ardından Mimar Sinan Eserleri Müzesi ve Genç Ofis olarak hizmet verecek.

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