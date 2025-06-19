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Phoenix Antik Kenti Kazılarında Dini Yapılar ve Şehir İlişkileri Ortaya Çıktı

Marmaris'teki Phoenix Antik Kenti kazılarında 23 yazıt ve kutsal alanlar bulunarak şehrin dini yapısı ve bağlantıları belgelendi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 19:14
Phoenix Antik Kenti Kazılarında Dini Yapılar ve Şehir İlişkileri Ortaya Çıktı

Marmaris'teki Phoenix Antik Kenti Kazıları Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Phoenix Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda, 23 yazıt ve tanrılara adanmış kutsal alanlar tespit edildi. Bu bulgular, kentin diğer yerlerle olan bağlantılarını ve çok kültürlü dini yapısını belgeledi.

Beş Yıllık Kazı Çalışmaları

Kazılar, beş yıl önce Muğla Valiliği ve Marmaris Ticaret Odası destekleriyle, Söktaş ana sponsorluğunda başlamış olup, ABD'den Penn Museum adına Dr. Öğr. Üyesi Asil Yaman başkanlığında sürdürülmektedir.

Tarihi Buluntular ve Kutsal Alanlar

Taşlıca Mahallesi'nde bulunan antik kentte gerçekleştirilen çalışmalarda, ana akropol olan Hisartepe ile doğu yamaçlarındaki nekropol alanları ve yerleşim tarihinin milattan önce 6. yüzyıla kadar uzandığı kesintisiz yerleşim kanıtları gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda, Osmanlı dönemine tarihlenen Fenaket yerleşimi ve taş ev kalıntıları belgelendi, kentin agora bölgesindeki kamu yapıları üzerinde araştırmalar yapıldı.

Yeni Bulgular ve Kutsal Alanlar

Ayrıca, Kasara Antik Kenti'nin akropolü ve çevresindeki mezarlık alanları da bulundu. İlgili açıklamalara göre, bu mimari kalıntılar yerleşimin savunma ve kutsal yapılarla donatıldığını gösteriyor.

Phoenix ve Dini İlişkiler

Geçen yıl yapılan çalışmalarda, Kaledağ'daki ikinci akropol ve Kybele kutsal alanındaki bulgularla, nadir görülen çifte akropol sistemi belgelendi. 2025 yılı çalışmalarında ise kentin kuzey kırsalında yürütülen 23 yeni yazıt tespit edildi. Bu yazıtlar, Phoenix kenti ile Rodos ve diğer Akdeniz kentleri arasındaki ilişkilerin belgelendiğini ortaya koydu.

Çok Kültürlü Dini Yapı

Phoenix Antik Kenti'nde, Zeus, Athena, Apollon, Dionysos, Aphrodite, Sarapis, İlithyia ve Kybele gibi tanrılara adanmış kutsal alanların bulunması, kentin çok kültürlü dini yapısının ne denli zengin olduğunu gözler önüne seriyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan 23 yazıt ile...

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan 23 yazıt ile buranın diğer kentlerle bağlantısı belgelenirken, kutsal alanların tespitiyle kentin çok kültürlü dini yapısı ortaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan 23 yazıt ile...

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan 23 yazıt ile buranın diğer kentlerle bağlantısı belgelenirken, kutsal alanların tespitiyle kentin çok kültürlü dini yapısı ortaya çıkarıldı.

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