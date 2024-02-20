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Pırasa yemeğinden bıkanlara özel pırasalı börek tarifi! Hem yararlı hem de çok lezzetli

Pırasa sevmeyenlere bile sevdirecek muhteşem tarif geldi. Pırsalı börek lezzetli ve doyurucu olurken misafirlerin ise beğenisini topluyor. İşte enfes lezzetli pırasalı börek tarifi...

Yayın Tarihi: 20.02.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 21:19
Pırasa yemeğinden bıkanlara özel pırasalı börek tarifi! Hem yararlı hem de çok lezzetli

Yediden yetmişe herkesin popüler lezzeti haline gelecek pırasalı börek tarifi dikkat çekti. Farklı lezzet arayışında olanların listesinde yer alırken pırasa sevmeyenler bile parmaklarını yiyecek. İşte adım adım pırasalı börek tarifi haberimizde.
pırasalı börek
PIRASALI BÖREK TARİFİ
-Tüm malzemeler hazırlanır.
-Pırasalar güzelce yıkanarak temizleniri. Bir tavaya alınarak az miktarda sıvı yağ alınarak kavrulur ve baharatlar ilave edilir.
-Yufkalar tezgaha alınarak yağlanır.
-Yağlanan yufkaları üst üste yerleştirilerek her katın arasında pırasalı karşım konularak peynir ile yumurta eklenir.
-Hazırlanan kat kat yufkalar rulo şekline alınır sarılarak yağlanan fırın tepsisine yerleştirilir. Önceden ısıtılan fırın altın rengini alınmasıyla afiyetle tüketilir.

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