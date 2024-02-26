Polis Akademisi Kapılarını Açıyor: 300 Öğrenci İçin EGM Alım Kılavuzu!

Polis Akademisi Başkanlığı Lisans Mezunu 300 Öğrenci Alacak!

Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu öğrenci alımı için ÖSYM ile anlaştı. Başkanlık, 2024 yılında yapılacak YKS P3 puanı ile 270 erkek, 30 kadın olmak üzere toplam 300 polis memuru adayı alacak. Atanan adaylar, Polis Akademisi’ne bağlı Polis Amirliği Eğitim Merkezlerinde (PAEM) eğitim görecek ve başarılı olduklarında polis memuru olarak göreve başlayacak. Adaylar, atama işlemlerini tamamlamak için istenilen belgeleri Başkanlığa teslim etmeli. Başkanlık, lisans mezunu öğrenci alımıyla ilgili duyuru, ilan ve bilgilendirmeleri resmi internet sitesinde yayınladı. İşte, Polis Akademisi Başkanlığı lisans mezunu öğrenci alımı hakkında tüm detaylar…





PAEM 2024 Yılında 300 Öğrenci Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 yılı içerisinde 300 öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Bu alımların erkek ve kadın adaylar arasından gerçekleştirileceği belirtildi. Detaylar ise şu şekilde:

PAEM 2024 KONTENJAN DAĞILIMI:

Polis Akademisi Başkanlığı, PAEM Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan öğrenci alımlarında toplamda 300 kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanın dağılımı şu şekilde olacak:

270 Erkek,

30 Kadın.

PAEM 2024 BAŞVURU ŞARTLARI:





Başvuru yapacak adaylardan belirli şartlar aranacak. Bu şartlar genel olarak aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Silah taşıma veya silahlı görev yapma hukuki engeli bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,

Hamile olmamak,

Kötü şöhret sahibi olmamak,

Suç hükümlülüğü bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Terör örgütleri ile ilişkili olmamak,

Siyasi parti veya yan kuruluşlarına üye olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

PAEM 2024 BAŞVURU İÇİN KPSS VE EĞİTİM ŞARTI:

Adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS ve eğitim şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekildedir:

2022 veya 2023 yılında yapılan KPSS'den lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Örgün eğitim veren belirli fakülte ve bölümlerden mezun olmak.

PAEM 2024 RESMİ İLAN KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusu üzerinden 1 ay geçmesiyle resmi ilan kılavuzunun yayımlanması beklenmektedir. Başvuru ekranının açılması ise önümüzdeki haftalarda gerçekleşecektir.