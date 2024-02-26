Bist 100
9.346,68 0%
DOLAR
31,13 0,29%
EURO
33,83 0,59%
ALTIN
2.021,22 -0,06%

Polis Akademisi Kapılarını Açıyor: 300 Öğrenci İçin EGM Alım Kılavuzu!

Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu öğrenci alımı için ÖSYM ile işbirliği yaptı. Başkanlık, 2024 yılında yapılacak YKS P3 puanı ile 270 erkek, 30 kadın olmak üzere toplam 300 polis memuru adayı alacak. Peki, atanan adaylar hangi belgeleri teslim etmeli? İşte, Polis Akademisi Başkanlığı lisans mezunu öğrenci alımı hakkında tüm detaylar…

Yayın Tarihi: 26.02.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:19
Polis Akademisi Kapılarını Açıyor: 300 Öğrenci İçin EGM Alım Kılavuzu!

Polis Akademisi Başkanlığı Lisans Mezunu 300 Öğrenci Alacak!

Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu öğrenci alımı için ÖSYM ile anlaştı. Başkanlık, 2024 yılında yapılacak YKS P3 puanı ile 270 erkek, 30 kadın olmak üzere toplam 300 polis memuru adayı alacak. Atanan adaylar, Polis Akademisi’ne bağlı Polis Amirliği Eğitim Merkezlerinde (PAEM) eğitim görecek ve başarılı olduklarında polis memuru olarak göreve başlayacak. Adaylar, atama işlemlerini tamamlamak için istenilen belgeleri Başkanlığa teslim etmeli. Başkanlık, lisans mezunu öğrenci alımıyla ilgili duyuru, ilan ve bilgilendirmeleri resmi internet sitesinde yayınladı. İşte, Polis Akademisi Başkanlığı lisans mezunu öğrenci alımı hakkında tüm detaylar…

personel alımı

PAEM 2024 Yılında 300 Öğrenci Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 yılı içerisinde 300 öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Bu alımların erkek ve kadın adaylar arasından gerçekleştirileceği belirtildi. Detaylar ise şu şekilde:

PAEM 2024 KONTENJAN DAĞILIMI:

Polis Akademisi Başkanlığı, PAEM Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan öğrenci alımlarında toplamda 300 kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanın dağılımı şu şekilde olacak:

270 Erkek,

30 Kadın.

PAEM 2024 BAŞVURU ŞARTLARI:

personel alımı

Başvuru yapacak adaylardan belirli şartlar aranacak. Bu şartlar genel olarak aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Silah taşıma veya silahlı görev yapma hukuki engeli bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,

Hamile olmamak,

Kötü şöhret sahibi olmamak,

Suç hükümlülüğü bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Terör örgütleri ile ilişkili olmamak,

Siyasi parti veya yan kuruluşlarına üye olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

PAEM 2024 BAŞVURU İÇİN KPSS VE EĞİTİM ŞARTI:

Adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS ve eğitim şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekildedir:

2022 veya 2023 yılında yapılan KPSS'den lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Örgün eğitim veren belirli fakülte ve bölümlerden mezun olmak.

PAEM 2024 RESMİ İLAN KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusu üzerinden 1 ay geçmesiyle resmi ilan kılavuzunun yayımlanması beklenmektedir. Başvuru ekranının açılması ise önümüzdeki haftalarda gerçekleşecektir.

Başvurular sadece elektronik ortamda alınacak olup başvuru adresi:

PAEM Başvuru Adresi için BURAYA tıklayın

İLGİLİ HABERLER

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

32,500 ₺ Maaş ile 471 Temizlik Personeli Alınacak! Aile Bakanlığı İllere Göre Kontenjan Dağılımını Açıkladı!

32,500 ₺ Maaş ile 471 Temizlik Personeli Alınacak! Aile Bakanlığı İllere Göre Kontenjan Dağılımını Açıkladı!

Her eve lazım dikey süpürge 899 TL’ye satılacak! Bim 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

Her eve lazım dikey süpürge 899 TL’ye satılacak! Bim 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

23 Şubat'tan sonra her faiz değişti! İşte en düşük taşıt kredisi faizleri güncellemesi

23 Şubat'tan sonra her faiz değişti! İşte en düşük taşıt kredisi faizleri güncellemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayda 34 bin TL maaşla çalışmayı kim istemez! Belediye sınav şartsız personel alımı yapacak
2
Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş
3
Eminiz ki böylesini daha önce yemediniz! Suyu ayrı kendi ayrı lezzetli pirinçli sulu köfte tarifi
4
1 çay bardağı toz şekerle balkız tatlısı tarifi! Çayın yanına tatlı arayanlar bayılacak
5
Paça çorbasının kokusu yok! Faydası neredeyse aynı: Ev yapımı yalancı kelle paça çorbası tarifi
6
KPSS şartı olmadan okullara personel alımı yapılıyor! Eğitim şartı da kaldırıldı
7
Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alacak: Lise Mezunlarına 36.000₺ Maaş Fırsatı! Türkiye Geneli Başvuru Şartları

Her eve lazım dikey süpürge 899 TL’ye satılacak! Bim 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

23 Şubat'tan sonra her faiz değişti! İşte en düşük taşıt kredisi faizleri güncellemesi

32,500 ₺ Maaş ile 471 Temizlik Personeli Alınacak! Aile Bakanlığı İllere Göre Kontenjan Dağılımını Açıkladı!

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

Et tavuk kavurma alacalar bu indirimi kaçırmasın! Tarım Kredi Kooperatif 24 Şubat - 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

Kıyı Emniyeti’nden Büyük Fırsat: KPSS’li ve KPSS’siz Memur Alımı!

Kredi kartım var demekten vazgebilirsiniz! O kişilerde kart limitleri sıfırlanıyor

Kütahya Belediyesi’nden İş Arayanlara Müjde: İlkokul KPSS’siz Personel Alımı

Evinizde bunu sakın yapmayın! Bir şikayetle demir parmaklıklar ardına girebilirsiniz

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

Ramazan ayında dışarda fiyatlara indirim güncellemesi! İftarda eko menü devreye giriyor

17.580 TL teminatı ödeyerek krediye uygun tarlayı kapacaksınız! Ziraat Bankası son fırsatı duyurdu