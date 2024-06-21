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Polis olma hayali kuranlara müjde! En az lise mezunu binlerce polis alımı şartları açıklandı!

Lise mezunu adaylar arasından polis alımı yapılacak. Polis alımı başvuru detayları haberimizde yer alacak.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 23:41
Polis olma hayali kuranlara müjde! En az lise mezunu binlerce polis alımı şartları açıklandı!

Son dakika bilgilerine göre, 2024 yılında lise mezunu adaylar arasından 2.500 kişilik polis alımı yapılacağı duyuruldu. Polis alımı başvuru sürecinin, başvuru detaylarının gelecek ay netleşeceği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta yapılan 2024 üniversite giriş sınavı sonrasında polislik başvuruları başlayacak. Adaylar, TYT puanlarıyla ilgili şartları karşılayarak polis alımı için başvuruda bulunabilecek. Lise mezunu Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) alımlarının başvuru koşulları şu şekildedir:

POLİS AKADEMİSİ

2024 YILI PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Lise veya dengi okul mezunu olmak,

• TYT'den en az 250 ham puan almış olmak,

• 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak,

• Belirtilen sağlık şartlarını ve beden kitle indeksi gereksinimlerini karşılamak,

• Suç kaydı bulunmamak ve belirtilen suçlar nedeniyle adlî veya idarî soruşturma altında olmamak,

• Belirtilen ahlaki ve etik şartları yerine getirmek,

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

• Kamu haklarını kullanma yetisine sahip olmak,

• Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

• Silah taşıma veya silahlı görev yapma konusunda hukuki engel olmaması gerekmektedir.

PMYO 2024 başvuru tarihi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Temmuz sonunda veya en geç Ağustos ayında başlayacak.

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