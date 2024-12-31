DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.972,12 -0,33%
BITCOIN
3.325.699,79 0,56%

Pompeiopolis Antik Kenti'nde Mozaikler Yeniden Yerine Yerleştirildi

Kastamonu'nun Pompeiopolis Antik Kenti'nde mozaikler başarılı bir restorasyonla tekrar yerlerine konuldu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:07
Pompeiopolis Antik Kenti'nde Mozaikler Yeniden Yerine Yerleştirildi

Pompeiopolis Antik Kenti'nde Mozaik Restorasyonu Tamamlandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yer alan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, Roma dönemine ait mozaikler, özel bir restorasyon süreci ile yerine yerleştirildi.

Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, kazı çalışmalarının başkanı olarak yürüttükleri işlem sırasında "neredeyse hiç kayıp vermeden bozulma ya da deformasyona sebep olmadan bu işlemi tamamladık" dedi.

Kazı Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Pompeiopolis, Roma döneminde Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olarak biliniyor. Kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Eliüşük başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Tarihi Zımbıllı Tepe mevkisinde, villa bölümünden çıkarılan mozaikler temizlenerek eski yerlerine yerleştirildi. Eliüşük, bu yıl hem villa hem de tiyatroda eş zamanlı kazı ve restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Villa, 1800 metrekarelik alanı ile Anadolu'daki en büyük 3 veya 4 villa arasında yer alıyor.

Restorasyon Süreci

Mayıs ayının 15'inde, Roma villasının 4. yüzyıla ait bir odasına ait zemin mozaği onarılmıştır. Eliüşük, mozaikteki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını; aşırı deformasyon ve harçtan ayrılma problemi bulunan mozaiklerin titizlikle laboratuvarlarda temizlenerek tekrar yerine yerleştirildiğini açıkladı.

Uzun bir süreç olan bu restorasyon çalışmasında, destek veren tüm kuruluşlara teşekkür eden Eliüşük, "Hem ekibime hem bize destek olan Kültür Bakanlığına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, İl Kültür Müdürlüğümüze, Taşköprü Belediyesine, Kastamonu Valiliğine yardımları için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları

Doç. Dr. Eliüşük, kazı çalışmalarının son 3 yıldır hız kazanarak devam ettiğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde bu hızın artacağını vurgulayan Eliüşük, bölgenin önemli yapılarını sergileme hedeflerini aktardı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da, Pompeiopolis Antik Kenti'nin ziyaretçiler için uygun hale geleceğini ve mozaiklerin görülmeye değer olduğunu vurguladı. Arslan, bu villanın, dönemin üst düzey ekonomik düzeyini yansıttığını belirtirken, "Umuyoruz ki bölge, önemli bir destinasyon haline gelecek." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı
2
Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak
3
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
4
Pompeiopolis Antik Kenti'nde Mozaikler Yeniden Yerine Yerleştirildi
5
2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek
6
Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!
7
YHT biletlerine yüzde 50 indirim geldi! Sadece o kişiler yararlanabilecek: Bilet tarihleri açıklandı!

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!