Pompeiopolis Antik Kenti'nde Mozaikler Yeniden Yerine Yerleştirildi

Pompeiopolis Antik Kenti'nde Mozaik Restorasyonu Tamamlandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yer alan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, Roma dönemine ait mozaikler, özel bir restorasyon süreci ile yerine yerleştirildi.

Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, kazı çalışmalarının başkanı olarak yürüttükleri işlem sırasında "neredeyse hiç kayıp vermeden bozulma ya da deformasyona sebep olmadan bu işlemi tamamladık" dedi.

Kazı Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Pompeiopolis, Roma döneminde Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olarak biliniyor. Kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Eliüşük başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Tarihi Zımbıllı Tepe mevkisinde, villa bölümünden çıkarılan mozaikler temizlenerek eski yerlerine yerleştirildi. Eliüşük, bu yıl hem villa hem de tiyatroda eş zamanlı kazı ve restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Villa, 1800 metrekarelik alanı ile Anadolu'daki en büyük 3 veya 4 villa arasında yer alıyor.

Restorasyon Süreci

Mayıs ayının 15'inde, Roma villasının 4. yüzyıla ait bir odasına ait zemin mozaği onarılmıştır. Eliüşük, mozaikteki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını; aşırı deformasyon ve harçtan ayrılma problemi bulunan mozaiklerin titizlikle laboratuvarlarda temizlenerek tekrar yerine yerleştirildiğini açıkladı.

Uzun bir süreç olan bu restorasyon çalışmasında, destek veren tüm kuruluşlara teşekkür eden Eliüşük, "Hem ekibime hem bize destek olan Kültür Bakanlığına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, İl Kültür Müdürlüğümüze, Taşköprü Belediyesine, Kastamonu Valiliğine yardımları için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları

Doç. Dr. Eliüşük, kazı çalışmalarının son 3 yıldır hız kazanarak devam ettiğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde bu hızın artacağını vurgulayan Eliüşük, bölgenin önemli yapılarını sergileme hedeflerini aktardı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da, Pompeiopolis Antik Kenti'nin ziyaretçiler için uygun hale geleceğini ve mozaiklerin görülmeye değer olduğunu vurguladı. Arslan, bu villanın, dönemin üst düzey ekonomik düzeyini yansıttığını belirtirken, "Umuyoruz ki bölge, önemli bir destinasyon haline gelecek." dedi.