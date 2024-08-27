Poyraz Kuşu 5 Günde Kızıldeniz'e Ulaştı

Poyraz Kuşu Kızıldeniz'e Ulaştı

Iğdır'daki Aras Nehri'nden halkalanan poyraz kuşu, 5 günde 7 bin 634 kilometre yol kat ederek Kızıldeniz'e ulaştı. Bu kuş, güneye doğru göç ederken 2 bin 852 metreye kadar yükseldi ve saatte 74,3 kilometre hızına ulaştı.

Uydudan Takip Edilen Kuş Araştırmaları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından izin verilen çalışmalar, KuzeyDoğa Derneği tarafından Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Yukarı Çıyrıklı köyünde devam etmektedir. Aras Nehri üzerine inşa edilen Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi aracılığıyla bilim insanları, bölgedeki kuşları halkalayıp uydu vericisi ile izlemektedir.

Nesli Tehdit Altındaki Türler Arasında

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) oluşturduğu kırmızı listede 'tehdide açık' olarak sınıflandırılan poyraz kuşu (Haematopus ostralegus), bu çalışmaların parçasıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koruma altında tuttuğu poyraz kuşlarından bir birey, 20 Mayıs'ta uydu vericisi ile takip edilmeye başladı.

Suriye'ye Ulaşma ve İlerleyiş

Poyraz kuşu, 19 Temmuz'da Iğdır'dan ayrılarak güney yönüne göç etmeye başladı. Van Gölü kıyısını geçerek, Şırnak’ın Cizre ilçesinden Suriye'ye yalnızca bir günde ulaştı. Ardından Irak üzerinden Therthar Gölü ve Habbaniyah Gölü'nde mola verdi.

Kızıldeniz'e Varış

Kuş, 22 Temmuz'da havalanarak 53 saat süren bir uçuşla, 23 Temmuz gecesi Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Abha şehrine indi. Göçünde 2 bin 852 metreye kadar tırmandı ve 74,3 km/s hızıyla uçtu.

Önemli Araştırmalar Devam Ediyor

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Deniz Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezdeki kuş araştırma çalışmalarının 2006 yılından beri sürdüğünü belirtti. Eryılmaz, "Poyraz kuşu gibi önemli türleri uydu vericisi ile izleyerek daha kapsamlı veriler elde ediyoruz. Bu çalışmalar kuşların göç rotaları açısından son derece önemli." şeklinde konuştu.