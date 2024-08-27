Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Poyraz Kuşu 5 Günde Kızıldeniz'e Ulaştı

Iğdır'dan göç eden poyraz kuşu, 5 günde 8 bin kilometreyi aşarak Kızıldeniz'e ulaşmayı başardı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:03
Poyraz Kuşu 5 Günde Kızıldeniz'e Ulaştı

Poyraz Kuşu Kızıldeniz'e Ulaştı

Iğdır'daki Aras Nehri'nden halkalanan poyraz kuşu, 5 günde 7 bin 634 kilometre yol kat ederek Kızıldeniz'e ulaştı. Bu kuş, güneye doğru göç ederken 2 bin 852 metreye kadar yükseldi ve saatte 74,3 kilometre hızına ulaştı.

Uydudan Takip Edilen Kuş Araştırmaları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından izin verilen çalışmalar, KuzeyDoğa Derneği tarafından Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Yukarı Çıyrıklı köyünde devam etmektedir. Aras Nehri üzerine inşa edilen Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi aracılığıyla bilim insanları, bölgedeki kuşları halkalayıp uydu vericisi ile izlemektedir.

Nesli Tehdit Altındaki Türler Arasında

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) oluşturduğu kırmızı listede 'tehdide açık' olarak sınıflandırılan poyraz kuşu (Haematopus ostralegus), bu çalışmaların parçasıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koruma altında tuttuğu poyraz kuşlarından bir birey, 20 Mayıs'ta uydu vericisi ile takip edilmeye başladı.

Suriye'ye Ulaşma ve İlerleyiş

Poyraz kuşu, 19 Temmuz'da Iğdır'dan ayrılarak güney yönüne göç etmeye başladı. Van Gölü kıyısını geçerek, Şırnak’ın Cizre ilçesinden Suriye'ye yalnızca bir günde ulaştı. Ardından Irak üzerinden Therthar Gölü ve Habbaniyah Gölü'nde mola verdi.

Kızıldeniz'e Varış

Kuş, 22 Temmuz'da havalanarak 53 saat süren bir uçuşla, 23 Temmuz gecesi Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Abha şehrine indi. Göçünde 2 bin 852 metreye kadar tırmandı ve 74,3 km/s hızıyla uçtu.

Önemli Araştırmalar Devam Ediyor

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Deniz Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezdeki kuş araştırma çalışmalarının 2006 yılından beri sürdüğünü belirtti. Eryılmaz, "Poyraz kuşu gibi önemli türleri uydu vericisi ile izleyerek daha kapsamlı veriler elde ediyoruz. Bu çalışmalar kuşların göç rotaları açısından son derece önemli." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!