Prizren'de 'Müstesna' Tezhip Sergisi Açıldı

Prizren'de Türkiye işbirliğiyle Doç. Dr. Mesude Hülya Doğru'nun 'Müstesna' sergisi açıldı; tezhip, minyatür ve cilt çalışmalarından oluşan yaklaşık 30 eser sergileniyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 22:48
Kosova'nın güneyindeki Prizren'de, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde, tezhip sanatçısı Doç. Dr. Mesude Hülya Doğru'nun eserlerinden oluşan 'Müstesna' isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Prizren YEE konferans salonunda düzenlenen açılışa, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan ile Türkiye Maarif Vakfı Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Kosova ile Türk halkları arasındaki kadim kardeşliğe dikkat çekerek, Türkiye ve Kosova’daki mimari ve kitap sanatları arasındaki ortak yönlerin Kosova'nın çeşitli bölgelerinde görülebildiğini söyledi.

Açıkgözoğlu, yazma eserlerin çeşitli vesilelerle unutulduğunu belirterek, sanatkarların çalışmalarıyla bu mirası hatırlatmayı ve Kosova'da yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca ortak geçmişin paylaşıldığı Kosova'da kültür alanındaki çalışmaların süreceğini ekledi.

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili sergi ve atölye çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Yılmaz, etkinlik kapsamında Priştine'de gerçekleştirilen başarılı bir atölye çalışmasına da değindi.

Doç. Dr. Mesude Hülya Doğru, sanat yaşamının 40'ıncı yılında açtığı 'Müstesna' sergisinde tezhip, minyatür ve cilt çalışmalarından oluşan yaklaşık 30 eserin yer aldığını aktardı. Doğru, açılış sırasında eserleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

