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PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

PTT 2024 yılı içerisinde en az 10 bin personel alımı yapacak. PTT personel alımı için şartlar, kadrolar ve başvuru tarihleri hakkında detaylar

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:46
PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

PTT Personel Alımı 2024: Son Gelişmeler ve Beklentiler

PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) personel alımı konusunda uzun süredir beklenen bir gelişme yaşanmadı. Ancak 2024 yılı içerisinde PTT’nin önemli bir personel alımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu yazımızda PTT personel alımı ile ilgili en güncel bilgileri, şartları ve beklentileri sizlerle paylaşacağız.

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

PTT Personel Alımı Beklentileri Artıyor

PTT, son 3-4 yıldır personel alımı yapmamıştı ve bu durum adaylar arasında hayal kırıklığına yol açmıştı. Ancak 2024 yılı bitmeden PTT’nin en az 10 bin personel alımı yapacağına dair duyumlar alınıyor. PTT’nin kamu tasarruf tedbirleri kapsamında olmasına rağmen, personel alımının bu tedbirlerden etkilenmeyeceği belirtiliyor. Bu nedenle, PTT’nin 2024 yılı içerisinde büyük bir alım gerçekleştirmesi bekleniyor.

İstihdam Edilecek Kadrolar

PTT, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacak. 2024 yılı için beklentiler, şu kadrolarda personel alımı yapılacağı yönünde:

  • Gişe ve Büro Görevlisi
  • Postacı
  • PTT Uzman Yardımcısı (Memur)
  • Mühendis
  • Avukat
  • Mimar
  • Tekniker

Bu kadrolar için detaylı şartlar ve başvuru süreçleri yakında açıklanacaktır.

PTT Personel Alımı İçin Gerekli Şartlar

PTT personel alımı için adayların karşılaması gereken genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilmiştir. Adaylardan aranacak başlıca şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.
  • Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmamış olmak.

KPSS Şartı

PTT personel alımında KPSS şartı aranacak. Lise mezunları için P94, Ön Lisans mezunları için P93 ve Lisans mezunları için P3 puan türlerinden en az 70 puan almış olma şartı bulunmaktadır.

Özel Şartlar

Kadrolara göre özel şartlar da aranacak. Örneğin, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu için adayların ilgili fakültelerden mezun olmaları ve yabancı dil yeterliliği gibi ek şartlar bulunmaktadır. Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için ise, ilgili alanlarda en az dört yıllık lisans mezunu olma şartı vardır.

PTT Personel Alımı İlanı Ne Zaman Yayımlanacak?

PTT personel alımı ilanının Ağustos ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor. İlan yayımlandığında başvuru formu ve detaylar adaylarla paylaşılacaktır.

İlanın Yayımlanma Tarihi: Ağustos 2024 (Bekleniyor)

Başvuru Süresi: İlanla birlikte duyurulacaktır.

PTT Personel Alımı İçin İstenen Belgeler

Adaylardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
  • Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet)
  • Adli sicil kaydı (e-devlet)
  • Askerlik durum belgesi (e-devlet)
  • İş isteme beyannamesi
  • Mal bildirim beyannamesi
  • Sağlık kurulu raporu
  • 6 adet vesikalık fotoğraf
  • Sürücü belgesi fotokopisi (Postacı pozisyonu için)
  • SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesi (Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonu için)

PTT personel alımı, 2024 yılı içerisinde en çok beklenen alımlardan biri olacak. Uzun süredir yapılmayan bu alım için adaylar şimdiden hazırlık yapmaya başlamalıdır. İlan yayımlandığında, başvuru şartları ve süreci hakkında detaylı bilgiye sahip olabilmek için güncel gelişmeleri takip etmek önemlidir.

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