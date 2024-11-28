DOLAR
34,65 -0,01%
EURO
36,6 -0,06%
ALTIN
2.940,78 -0,11%
BITCOIN
3.309.555,14 0,83%

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT personel alımları ile alakalı gelişmeler her sene olduğu gibi 2024- 2025 dönemi için de merakla bekleniyor

Yayın Tarihi: 28.11.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:26
PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT personel alımları ile alakalı gelişmeler her sene olduğu gibi 2024- 2025 dönemi için de merakla bekleniyor. Özellikle 2025 yılı bütçe görüşmelerinin başlamasıyla birlikte kamu kurumlarındaki personel alımları yeniden alevlenirken, gözler PTT'den beklenen personel alımı ne zaman gerçekleşecek sorusunun yanıtına çevrildi.  

2025 yılı bütçe görüşmelerinin başlamasıyla birlikte kamu kurumlarına ayrılan personel alım kontenjanları konusunda da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda PTT personel alımı yapıp yapmayacağı konusunda detaylar, en merak edilen konular arasında yer alıyor. 2024 yılı bitmeden PTT personel alımı gerçkeleşip gerçekleşmeyeceği merakla beklenirken, 2025 yılı için de umutlu bekleyiş süre geliyor. 

Bilindiği üzere PTT personel alım duyuruları için İŞKUR resmi web adresi de yetkili iken, PTT personeli olmak adına harekete geçen vatandaş, bir gözünü İŞKUR’dan ayırmıyor.  

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 

PTT, personel alımlarını her sene yazılı sınav ve ardından gerçekleştirilen mülakatlarla yapıyor. Adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari puanı almış olmaları zorunluluğu da mevcut iken belli başlı şartlara da uyulması gerekiyor. 2024- 2025 dönemi için henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da geçtiğimiz seneki alımlarda yer alan başvuru şartlarının yeni alımlarda da geçerli olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz sene PTT personel alımlarında Türk vatandaşı olmak, 

Kamu haklarından mahrum olmamak, 

Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak gibi genel şartlar aranmaktaydı. Olası bir alım durumunda da bu şartların göz önünde bulundurulması gerekiyor.  

PTT PERSONEL ALIMI YENİ YILDA OLACAK MI? 

Henüz PTT’den resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, personel alımının 2024 yılı için belirli şartlar altında gerçekleşeceği öngörülüyor. Personel alımına yönelik ilanlar, resmi gazetede yayımlanması akabinde kamuoyuna sunuluyor.  

Özellikle de yıl sonunun yaklaşmasından mütevellit alım ile alakalı gelişmelerin yalanacağı beklentileri de artarak devam ediyor. Başvurular başladığında, detaylı bilgilere ulaşabilmek için resmi kaynaklardan haberdar olunması adına takip edilmesi gerekiyor.  


İLGİLİ HABERLER

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor
2
B,C,D Ehliyeti Olana Sağlık Bakanlığı'nda İş Fırsatı! Bakanlık Ülke Genelinde 600 Ambulans Şoförü Alacak: Lise ve Ön Lisans Mezunları Başvurabilir
3
Pegasus’ta KPSS’siz çılgın maaş ile personel alımı başladı! İlkokul mezunu olanlar başvurabilir…
4
O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak
5
Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem
6
TSE, KPSS 60 puanla en az 46 bin TL maaş ile memur, şoför, güvenlik görevlisi alımı yapıyor! Tam 14 ilde
7
Venüs ve Plüton’un kavuşumu: Aşk, para ve güç dinamikleri

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!