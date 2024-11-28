PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT personel alımları ile alakalı gelişmeler her sene olduğu gibi 2024- 2025 dönemi için de merakla bekleniyor. Özellikle 2025 yılı bütçe görüşmelerinin başlamasıyla birlikte kamu kurumlarındaki personel alımları yeniden alevlenirken, gözler PTT'den beklenen personel alımı ne zaman gerçekleşecek sorusunun yanıtına çevrildi.

2025 yılı bütçe görüşmelerinin başlamasıyla birlikte kamu kurumlarına ayrılan personel alım kontenjanları konusunda da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda PTT personel alımı yapıp yapmayacağı konusunda detaylar, en merak edilen konular arasında yer alıyor. 2024 yılı bitmeden PTT personel alımı gerçkeleşip gerçekleşmeyeceği merakla beklenirken, 2025 yılı için de umutlu bekleyiş süre geliyor.

Bilindiği üzere PTT personel alım duyuruları için İŞKUR resmi web adresi de yetkili iken, PTT personeli olmak adına harekete geçen vatandaş, bir gözünü İŞKUR’dan ayırmıyor.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

• PTT, personel alımlarını her sene yazılı sınav ve ardından gerçekleştirilen mülakatlarla yapıyor. Adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari puanı almış olmaları zorunluluğu da mevcut iken belli başlı şartlara da uyulması gerekiyor. 2024- 2025 dönemi için henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da geçtiğimiz seneki alımlarda yer alan başvuru şartlarının yeni alımlarda da geçerli olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz sene PTT personel alımlarında Türk vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum olmamak,

• Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak gibi genel şartlar aranmaktaydı. Olası bir alım durumunda da bu şartların göz önünde bulundurulması gerekiyor.

PTT PERSONEL ALIMI YENİ YILDA OLACAK MI?

Henüz PTT’den resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, personel alımının 2024 yılı için belirli şartlar altında gerçekleşeceği öngörülüyor. Personel alımına yönelik ilanlar, resmi gazetede yayımlanması akabinde kamuoyuna sunuluyor.

Özellikle de yıl sonunun yaklaşmasından mütevellit alım ile alakalı gelişmelerin yalanacağı beklentileri de artarak devam ediyor. Başvurular başladığında, detaylı bilgilere ulaşabilmek için resmi kaynaklardan haberdar olunması adına takip edilmesi gerekiyor.



