Rafet El Roman Kırıkkale'de 23 Nisan Coşkusunu Yaşattı

Rafet El Roman, Kırıkkale'de Sahne Aldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de sahne alan ünlü şarkıcı Rafet El Roman, vatandaşları coşturdu. Kırıkkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konser, bayramın coşkusunu artırdı.

Başkan Ahmet Önal'dan Anlamlı Konuşma

Konser öncesinde sahneye çıkan Kırıkkale Belediyesi Başkanı Ahmet Önal, yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce başlattığı süreci hatırlatarak, "Bugün Atatürk'ün yaktığı ışığın meşalelerini gördüğümü düşünüyorum" dedi.

Önal, “Egemenliği millete verdi ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. Bunu 105 yıl önce yaptı. Aynı ışık ve kararlılıkla Kırıkkale'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun” şeklinde ifadelerde bulundu.

Konsere Yoğun İlgi

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Rafet El Roman, binlerce kişiyi coşturdu. Sayısız hayranı, sanatçının şarkılarına eşlik ederken cep telefonlarının ışıklarıyla adeta görsel bir şölen yarattılar. Kırıkkale’deki bu etkinlik, 23 Nisan'ın anlamını bir kat daha artırdı.

Şarkıcı Rafet El Roman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de sahne aldı.

Şarkıcı Rafet El Roman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de sahne aldı.