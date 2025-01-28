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Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

İstanbul PERDER, Ramazan'da kıyma ve kuşbaşı et fiyatlarında indirim ve sabitleme yaptı. İstanbullular, 379 TL ve 399 TL ile et alacak.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:31
Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Ramazan'ın İlk Mucizesi: Et Fiyatlarına İndirim

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar dolaplarını nasıl dolduracaklarını düşünürken, ülke genelinde birçok destek açıklanıyor. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), et fiyatlarının sabitleneceğini duyurarak İstanbullulara müjdeli bir haber verdi.

Et ve Kıyma Fiyatlarında Büyük İndirim

İstanbul PERDER, Et ve Süt Kurumu ile işbirliği yaparak Ramazan ayı boyunca kıyma ve kuşbaşı et fiyatlarında büyük bir indirim gerçekleştirdi. Bu indirim ile birlikte, Ramazan süresince kıyma fiyatı kilogram başına 379 TL, kuşbaşı et ise 399 TL olarak belirlendi.

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

İndirim Hangi Marketlerde Geçerli?

İstanbullular, bu fırsattan yararlanmak için İstanbul PERDER üyesi marketlerde belirtilen fiyatlarla et satın alabilecek. Altun Market, Happy Center, Kim Market, Onur Market ve Mopaş gibi büyük perakende zincirleri, İstanbul genelindeki şubelerinde bu indirimli fiyatları uygulayacak.

Bu kampanya, Ramazan ayı sonuna kadar geçerli olacak ve İstanbullu tüketicilerin bütçesine önemli bir katkı sağlayacak.

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