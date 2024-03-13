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Ramazan sofralarına farklı lezzet! Püf noktalarıyla kremalı mantar çorbası tarifi

Kremalı mantar çorbasının püf noktalarını öğrenebilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 00:06
Ramazan sofralarına farklı lezzet! Püf noktalarıyla kremalı mantar çorbası tarifi

Ramazan sofralarınızda değişik tatlar arıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! Püf noktalarıyla kremalı mantar çorbası tarifi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Akşam yemeklerinizde değişik tatlar denemeyi seviyorsanız ve yeni tarifler arıyorsanız kremalı mantar çorbasını mutlaka deneyin. Kremalı mantar çorbası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 15-20 tane mantar, 6 yemek kaşığı tereyağı, 6 yemek kaşığı un, 1 tane soğan, 1 tane küçük boy kereviz, 1 çay kaşığı kuru kekik, 1 çay kaşığı mercanköşk, 4 su bardağı tavuk suyu, 1 su bardağı krema, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı taze çekilen karabiber. İlk olarak bir tencereye tereyağ alınır ve eritilir. Soğan ve kereviz eklenerek 4-5 dakika kavrulur. Mantar, kekik, mercanköşk eklendikten sonra mantarlar yumuşayana kadar 10-15 dakika pişirilir. 

kremalı mantar çorbası tarifi

Sebzelerin üstüne un serpilir ve kokusu çıkana kadar 2 dakika pişirilir. Tavuk suyu eklenir ve çorba kaynamaya başladıktan sonra altı kısılır. Sebzeler yumuşayana kadar pişirilir ve son olarak krema yavaş yavaş eklenir ve 5 dakika kadar kaynatılır. Ocaktan alındıktan sonra üstüne taze çekilen karabiber serpilir ve sıcak şekilde servis yapılır. Mantarların daha lezzetli olmasını istiyorsanız kabuklarını soyabilirsiniz. Kavururken mantarların suyunu salmasını beklemeniz gerekiyor. Yağ miktarının da doğru ayarlanması gerekiyor. Hazır tavuk bulyon kullanmak yerine evde yaptığınız doğal et veya tavuk suyu kullanırsanız daha lezzetli ve sağlıklı olacaktır. Krema ekledikten sonra kesilmemesi için altını kısmanız gerekiyor. İnce kıyılan dereotlarını da çorbaya son olarak eklemeniz gerekiyor, yoksa renkleri sararıyor. 

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Ramazan sofralarına farklı lezzet! Püf noktalarıyla kremalı mantar çorbası tarifi

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