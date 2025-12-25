DOLAR
Regaip Kandili'nde Kandil Simitleri Tezgahlarda — Kilo 400 TL

Regaip Kandiliyle Eskişehir'de mahlepli, tereyağlı kandil simitleri tezgahlarda. Kilosu 400 TL, yaklaşık 15 kilo taze üretim yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:31
Regaip Kandili'yle Kandil Simitleri Tezgahlarda

Üç ayların başlangıcı olan Receb-i Şerif’in ilk Cuma gecesi Regaip Kandili ile birlikte, sıcak ve taze kandil simitleri pastane tezgahlarındaki yerini aldı. Kandil günlerinde vatandaşların vazgeçilmezi olan kandil simidi, taneyle ve kutuyla satışa sunuldu.

Eskişehir'de üretim ve fiyat bilgisi

Eskişehir’de pastanecilik yapan Metin Tiftik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Mübarek kandil vesilesiyle bugün de her zaman olduğu gibi geleneksel kandil simitlerimizi hazırlayıp tezgahlarımıza çıkardık. Kandil simitlerimiz; mahlepli, bol susamlı ve tereyağlı olup lezzetiyle fark oluşturmaktadır. Şu an kilosunu 400 liradan satışa sunduğumuz bu simitlerimizi bugün için yaklaşık 15 kilo kadar taze bir şekilde ürettik. Bu özel güne has hazırladığımız tereyağlı ve mahlepli simitlerimizi vatandaşlarımıza en taze haliyle sunmayı hedefliyoruz. Herkese hayırlı kandiller dilerim" dedi.

Mahlepli, tereyağlı ve bol susamlı tarifiyle öne çıkan kandil simitleri, Regaip Kandili vesilesiyle hem geleneksel tat arayanların hem de hediye almak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

