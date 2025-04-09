Remzi Yılmaz'ın 'Sessizliğin Yankıları' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Otizmli Sanatçı Remzi Yılmaz'ın 'Sessizliğin Yankıları' Sergisi Açıldı

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen sergide, Remzi Yılmaz, çizimleri ve seramik çalışmalarıyla hayal gücünü üç boyutlu dünyaya taşıyor.

Yılmaz’ın 'Sessizliğin Yankıları' sergisi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Genç sanatçının eserleri, izleyicilere onun duygularını ve düşüncelerini aktarıyor.

Serginin Açılışında Dikkat Çeken Mesajlar

Sergi açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, etkinliğin Yılmaz'ın sesiz dünyasını anlamak için bir fırsat sunduğunu belirtti. Belviranlı, bu sergi ile sözsüz iletişimin önemi ve otizmle yaşayan bireylerin bakış açılarının toplumsal farkındalık oluşturma konusundaki rolüne değindi.

Belviranlı, “Farabi şöyle söylüyor, 'Sevmek insanın özelliğidir.' Remzi'nin sevmediği kimse yok. O yüzden bu çok özel sergi ortaya çıktı.” diyerek Yılmaz’ın sevgi dolu bakış açısını vurguladı.

Yılmaz Ailesinin Duyguları

Serginin küratörü ve Remzi Yılmaz’ın annesi Meltem Yılmaz, serginin isminin kendisi ve sanatçının ağabeyi tarafından belirlendiğini ifade etti. “Remzi konuşuyor çok şükür, ama kelime kelime. O yüzden dedik ki 'sessizliğin yankısı olsun bu.'” ifadeleriyle, serginin altında yatan düşünceyi açıkladı.

Toplumsal Farkındalık ve Kabul

Yılmaz, eserleriyle farklı insanları kabul etmenin gerekliliğine dikkat çekerek, “Farklı olana karşı bir dirençle karşılaştık maalesef. Gerek yok bu dirençlere. Herkes eğitim alma hakkına sahip.” dedi. Bu farklılıkların topluma dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak ziyaretçilere çağrıda bulundu.

Sergi, sanatseverleri 4 Mayıs’a kadar bekliyor.

Otizm spektrum bozukluğu bulunan sanatçı Remzi Yılmaz'ın "Sessizliğin Yankıları" sergisi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Otizm spektrum bozukluğu bulunan sanatçı Remzi Yılmaz'ın "Sessizliğin Yankıları" sergisi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.