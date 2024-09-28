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Renault efsanesi yeniden doğuyor! R17 EV o tarihte geliyor

Otomobil markası deyince akla ilk gelen efsane markalardan biri olan Renault, araç piyasasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:32
Renault efsanesi yeniden doğuyor! R17 EV o tarihte geliyor

Otomobil markası deyince akla ilk gelen efsane markalardan biri olan Renault, araç piyasasındaki yerini korumaya devam ediyor. Fransız otomotiv devi Renault’un efsane modeli R17 ile alakalı heyecan verici gelişmeler duyuruldu. Renault R17 modeli için harekete geçerek tekrardan üretileceğini belirtti. 

Renault R17’nin yüzde yüz elektrikli versiyonu R17 EV üretime başlarken, kısa süre içerisinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Otomobil tutkunları için verilen son dakika müjde dueyeni aracın, 14-20 Ekim 2024 tarihleri arasında Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergileneceği ortaya çıktı. Araç özellikle de geçmişin izlerini taşıyan görünümü ile tüm dikkatleri üzerine toplayacak.  

İÇ MEKANINDA ZAMANA AKACAKSINIZ 

Fransız tasarımcı Ora Ito'nun imzasını taşıyan R17 EV, orijinal modeli ile bire bir aynı imzayı taşırken, biraz daha modernleştirilmiş çizgileri ile dikkatleri üzerine şimdiden toplamış bulunuyor.  

Dikdörtgen LED farlar, şerit şeklinde LED stop lambaları ve genişletilmiş çamurluklar, araca sportif bir duruş kazandırırken karbon fiber şasi ise hem hafifliği hem de dayanıklılığını ispatlıyor. 

Renault efsanesi yeniden doğuyor! R17 EV o tarihte geliyor

RENAULT R17 İÇ TASARIMI DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLUYOR 

Yeni Renault R17 EV, Fransız tasarımcı Ora Ito’nun çağdaş dokunuşlarıyla hayat bulduğu açıklaması yapılırken, modern tasarım detayları sportif araç kategorisine dahil olmasını sağlıyor.  

Dörtlü gösterge paneli, iki kollu direksiyon ve orta konsolda yer alan büyük multimedya ekranı, sürücüye hem nostaljik bir atmosfer hem de modern teknolojilerin bir araya geldiğini gösteriyor.  

RENAULT R17 PERFORMANSI İLE RAKİPLERİNİ ZORLAYACAK 

R17 EV, sadece şık bir tasarıma değil, aynı zamanda güçlü bir performansa da sahip olacak. Arka aksına yerleştirilen 270 beygir gücündeki elektrikli motor, araca 400 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Şehir içi araç kullananların yanı sıra uzun mesafe yolcuklarda da tercih edileceğe benziyor. retro tasarımı, elektrikli performansı ve modern teknolojileriyle otomobil dünyasında yeni bir çığır açacağa benzeyen Renault R17, hem geçmişe saygı duruşu hem de geleceğe yönelik vizyonu ile tercih edilebilirliğini arttıracağa benziyor.  

 


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