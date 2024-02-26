Renault, yeni elektrikli otomobiliyle Avrupa’yı salladı! Fiyatı sadece 844 bin lira!

Renault 5 E-Tech Electric: Efsane Geri Döndü, Hem de Elektrikli!

Fransız otomotiv devi Renault, Cenevre Otomobil Fuarı'nda merakla beklenen yeni elektrikli modeli Renault 5 E-Tech Electric'i tanıttı. 750 bin TL'lik başlangıç fiyatı ve ikonik tasarıma sahip 5 E-Tech Electric, Avrupa'da elektrikli araç pazarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.





RENOWNED OTOMOBIL DEVİ RENAULT, YENİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ İLE GÖZLERİNİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Renault, elektrikli araç pazarında çığır açan bir hamleyle Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli otomobili Renault 5 E-Tech Electric'i tanıttı. Heyecan verici özellikleri ve başlangıç fiyatıyla dikkat çeken bu model, sadece 25.000 Euro (yaklaşık 842 bin TL) fiyat etiketiyle tüm Avrupa'yı elektrikli yapacak.







RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC: YENİLİKÇİ ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Renault 5 E-Tech Electric, sürücülere 300 ila 400 km arası bir menzil sunan 40 ve 52 kWh'lik iki batarya seçeneğiyle geliyor. Üç farklı motor seçeneği ile donatılan araç, 150 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor ve sadece yaklaşık 8 saniyede 0'dan 100 km/sa hıza çıkabiliyor. %15'ten %80'e kadar olan şarjını sadece 30 dakikada tamamlayabilen Renault 5, modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

FRANSIZ OTOMOBİL DEVİNİN YENİ STANDARTLARI BELİRLEDİĞİ MODELLER ARASINDA





Renault 5 E-Tech Electric, 1.372 ve 1.449 kg arasında değişen ağırlığı, 3,92 metre uzunluğu ve 326 litrelik bagaj hacmi ile şehir içi kullanım için ideal bir araç olarak öne çıkıyor. AmpR Small platformu üzerine inşa edilen araç, AESC'nin Çin'de ürettiği batarya hücrelerini kullanacak ve 2025'ten itibaren Fransa'da yerli üretim bataryalarla donatılacak. Bu sayede Renault, hem çevreci hem de yerli üretim avantajları sunacak.