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Resimdeki kadını sadece dedektif gibi gözleri olanlar bulabilir! 7 saniye süreniz var

IQ testi ve optik illüzyonlar beyni zorlar ve güçlendirir. Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel illüzyonlar görmüş olabilirsiniz. Optik yanılsama, beynin algısına meydan okuyan bir nesnenin, görüntünün veya kişinin şekil değiştiren görüntüsüdür. Psikanaliz, insanların olayları nasıl gördüklerini incelemek için optik illüzyonları kullanır. Normal bir beyin, nesneleri veya görüntüleri farklı açılardan farklı algılayabilir. Bu optik illüzyon testindeki, fotoğraftaki saklı kadını ne kadar sürede fark edeceksiniz? İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 06.04.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 16:15
Resimdeki kadını sadece dedektif gibi gözleri olanlar bulabilir! 7 saniye süreniz var

Optik illüzyonlar zihni kandırmanın yanı sıra kişinin kişiliği ve algısı hakkında da fikir verebilir. Bu görsel bulmacalar ilk bakışta fark edilen detaylarla bireylerin psikolojik yönlerine ışık tutma özelliğine sahiptir. Bu büyüleyici görüntüdeki kadını ne kadar sürede fark edebileceksiniz. Detaylar haberimizde…

otomobil

İLLÜZYONDAKİ KADINI SADECE MÜGE ANLI İZLEYENLER BULABİLİR! DİKKAT GEREKTİREN ZEKA BİLMECESİ

Optik illüzyonlar psikoloji, sanat, günlük yaşam ve beyin anatomisini konu alan görsel bir bulmaca oyunudur.

Bu aktiviteyle eleştirel düşünme, problem çözme ve niteliksel ve niceliksel metodoloji becerileriniz test edilecektir.

Eğer görsel sanatların sunduğu zorlukları kabul etmeye istekliysek, bilincimizi genişleten ve yükselten kozmik bir vizyona ulaşabiliriz.

kargo

Fotoğrafta saklı kadını keşfetmek için görsel algınızı ve bilişsel becerilerinizi kullanın.

Ufkunuzu genişlettikçe bunu daha kolay fark edebilirsiniz. 

Bu kadını gözlemleyebilir misiniz? 

Zamanınız kısıtlı...

3...

2...

1...

 Ve bu kadar!

Cevaplama konusunda hâlâ yardıma ihtiyacınız varsa lütfen aşağıdaki resme bakın.

kargo

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