Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

Hangi tüylü kalem senin? Seçtiğin kalem, karakterin hakkında ipuçları verebilir. Her kalemin farklı bir tarzı olduğu gibi, her insanın da kendine özgü bir kişiliği vardır. En çok hangi kalemi beğendin? Cevabın, seni daha iyi tanımana yardımcı olabilir.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:02
Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

Psikolojide, renklerin ve nesnelerin insanların duygularını ve düşüncelerini yansıttığına dair birçok teori bulunmaktadır. Bu görselde yer alan tüylü kalemler de bu teoriye bir örnek teşkil ediyor. Seçtiğin kalem, senin hangi renkleri ve dokuları tercih ettiğin, dolayısıyla da nasıl bir kişiliğe sahip olduğun hakkında ipuçları verebilir. Hangi kalem seninle daha uyumlu?

Hangi tüylü kalem seni anlatıyor? Seçimin, kişiliğin hakkında ipuçları verebilir. Her kalemin farklı bir tarzı olduğu gibi, her insanın da kendine özgü bir karakteri vardır. En çok hangi kalemi beğendin? Cevabın, seni daha iyi tanımana yardımcı olabilir.

kişilik testi

TÜY KALEM 1: SAKİN VE DESTEKLİYİCİ

1 numaralı kalemi tercih ederek, iç huzurunuzu ve çevrenizle olan uyumunuzu ön planda tuttuğunuzu gösteriyorsunuz. Yardımseverliğiniz, insanların size güvenmesini sağlar. Bazen bu yardımseverliğiniz, başkaları tarafından zayıflık olarak algılanabilir. Ancak unutmayın, gerçek dostluklar, karşılıksız fedakarlıklarla yeşerir.

TÜY KALEM 2: MÜKEMMELİYETÇİ VE DÜZENLİ

2 numaralı kalemi tercih ederek, mükemmeliyetçiliğin sizin için önemli bir değer olduğunu gösteriyorsunuz. İşlerinizi ve hayatınızı düzenli tutmayı seviyor, ancak bu durum bazen sizi yalnızlığa itebilir. Yüksek standartlarınız, hem kendi hem de başkalarının hatalarını görmenize neden olabilir. Ancak unutmayın, herkes hata yapabilir ve kendinize karşı daha anlayışlı olmanız önemlidir.

TÜY KALEM 3: BAĞIMSIZ VE İRADELİ

3 numaralı kalem, özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil eder. Tıpkı bu kalem gibi, siz de kurallara uymak yerine kendi yolunuzu çizmeyi tercih edersiniz. Hedeflerinize ulaşmak için büyük bir çaba gösterir ve zorlukları fırsata çevirme konusunda uzmansınız. Ancak bu özgür ruhlu yapınız, bazen yalnız hissetmenize neden olabilir.

TÜY KALEM 4 NUMARA KİŞİLİK TİPİ: DOĞAL LİDER

4 numaralı kalemi seçtiyseniz, doğuştan gelen bir liderlik yeteneğine sahipsiniz demektir. Keskin zekanız ve dikkatli gözlemleriniz sayesinde çevrenizdeki insanları kolaylıkla etkileyebiliyorsunuz. Ancak, bu durum bazen çevrenizden yoğun bir ilgi görmenize neden olabilir. Bu nedenle, yaşamın keyfini çıkarmayı ve mükemmel olmaya takılı kalmamayı öğrenmek önemlidir.

TÜY KALEM 5 NUMARA KİŞİLİK TİPİ: SANATIN KALBİ

5 numaralı kalemi tercih ederseniz, zengin bir hayal gücüne sahip, yaratıcı ve sanatsal bir kişiliğe sahipsiniz demektir. Hassas ruhunuz, sizi çevrenizdeki güzelliklere karşı daha duyarlı kılıyor. Ancak, bazen fikirlerinizi ifade etmekten çekinebilirsiniz. Sanatsal yeteneklerinizi kullanarak iç dünyanızı dışa yansıtmak, bu durumu aşmanıza yardımcı olabilir.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar

Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!