Resmen tüm usta eller bu yöntemi saklıyormuş! Anne usulü yaprak sarmasının püf noktaları ortaya çıktı

Türk mutfağının geleneksel yemeklerinden birisi olan yaprak sarmasını hiç böyle lezzetli yemediniz! Genellikle soğan, pirinç, baharatlar ve bazen de kıyma ya da zeytinyağı gibi malzemelerle doldurulmuş olan yaprak sarması, misafir sofralarını renklendiriyor. Özel günlerde, düğünlerde ve bayramlarda sık sık tüketilen yaprak sarması bunun yanı sıra bir atıştırmalık olarak da tercih edilebiliyor. Yapması oldukça zahmetli olan yaprak sarmanın artık püf noktası açığa çıktı. Bu püf nokta sayesinde saatlerce yaprak sarması hazırlamayla uğraşmayacaksınız. Evde yapmak için oldukça basit bir tarif sizleri bekliyor!

YAPRAK SARMASI TARİFİ MALZEMELERİ

500 gr tokat yaprağı

1 tane limon

Zeytinyağ

Yarım demet maydanoz

1,50 su bardağı ölçüsünde pirinç

2 orta boy kurusoğan

1 yemek kaşığı ölçüsünde domates, biber salçası

3 yemek kaşığı ölçüsünde sıvı yağ

1 yemek kaşığı ölçüsünde nar ekşisi

Pulbiber

Karabiber

Kırmızı toz biber

Kimyon

Tuz

Nane





YAPRAK SARMASI TARİFİ YAPILIŞI