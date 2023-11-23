Resmen tüm usta eller bu yöntemi saklıyormuş! Anne usulü yaprak sarmasının püf noktaları ortaya çıktı
Anne usulü yaprak sarmasını evinizde yapmak istiyorsanız tam size göre bir tarif açığa çıktı! Artık bu tarif ile anne usulü yaprak sarması yapmak o kadar da zor değil. Türk mutfağının geleneksel yemeklerinden birisi olan yaprak sarmasını bir de bu yöntemle deneyin.
Türk mutfağının geleneksel yemeklerinden birisi olan yaprak sarmasını hiç böyle lezzetli yemediniz! Genellikle soğan, pirinç, baharatlar ve bazen de kıyma ya da zeytinyağı gibi malzemelerle doldurulmuş olan yaprak sarması, misafir sofralarını renklendiriyor. Özel günlerde, düğünlerde ve bayramlarda sık sık tüketilen yaprak sarması bunun yanı sıra bir atıştırmalık olarak da tercih edilebiliyor. Yapması oldukça zahmetli olan yaprak sarmanın artık püf noktası açığa çıktı. Bu püf nokta sayesinde saatlerce yaprak sarması hazırlamayla uğraşmayacaksınız. Evde yapmak için oldukça basit bir tarif sizleri bekliyor!
YAPRAK SARMASI TARİFİ MALZEMELERİ
- 500 gr tokat yaprağı
- 1 tane limon
- Zeytinyağ
- Yarım demet maydanoz
- 1,50 su bardağı ölçüsünde pirinç
- 2 orta boy kurusoğan
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde domates, biber salçası
- 3 yemek kaşığı ölçüsünde sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde nar ekşisi
- Pulbiber
- Karabiber
- Kırmızı toz biber
- Kimyon
- Tuz
- Nane
YAPRAK SARMASI TARİFİ YAPILIŞI
- İlk etapta salamura yapraklar sıcak suyun içerisinde bekletilir ve yıkanır. Daha sonra süzgeçe alınarak süzülmesi için bir kenara bırakılır.
- Geniş bir kabının içersinde soğanlar yemeklik şekilde olarak küçük küçük doğranır ve tüm soğanların üzerine zeytinyağı dökülür.
- Pirinç yıkanarak kabının içersine dahil edilir. Salça, baharatlar ve tuz da ilave edildikten sonra ince ince kıyılmış olan maydanoz da eklenerek harç karıştırılır.
- Yaprağın geniş kısmı baza alınarak iç harçtan doldurulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatılarak özenli sarılır. Bu işleme tüm yapraklar bitene kadar devam edilir.
- Sarmış olduğumuz yaprakların üzerine ise zeytinyağ ve limon dilimleri eklenerek yaklaşık olarak 5 - 6 su bardağı kadar sıcak su ilave edilir ve kısık ateşte pişirilmeye bırakılır.