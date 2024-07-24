Rize'de Babasıyla Kızının Tarihi Kemer Köprü Temizliği

Yerli Bir Girişimle Tarihi Değerleri Koruma

Rize'nin Hemşin ilçesinde Serdar Abay ve kızı Betül Abay, tarihi Tecina Köprüsü'ndeki yabani otları üç gün boyunca temizledi.

Ailelerin Dönüşü ve Doğaya Duyulan Sevgi

Ressam Serdar Abay, Kovid-19 dönemi sürecinde ailesiyle birlikte İstanbul'dan memleketi Rize'nin Akyamaç köyüne döndü. Çocukların eğitim durumu nedeniyle Pazar ilçesinde yaşamaya devam eden Abay ailesi, tatil dönemlerinde köydeki bahçe işleriyle ilgileniyor.

Tarihi Köprüyü Temizleme Kararı

Serdar Abay, köyündeki eski yaya yolunun üzerinde bulunan ve yabani otlarla kaplı durumda olan Tecina Köprüsü için temizleme kararı aldı. Köy Muhtarı Hakverdi Murat Merdamert ile iletişime geçerek kızı Betül ile birlikte otları ve diğer atıkları temizlemeye başladılar.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Abay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amacımız bu tarihi köprünün güzelliklerini ortaya çıkarmaktı, ancak sosyal medyada paylaştığımız görüntüler sayesinde büyük ilgi gördük." diyerek mutlu olduğunu ifade etti.

Köprünün Tarihi Ögeleri

Köprünün 1880'li yıllarda inşa edildiğini belirten Abay, "Bu muhteşem yapının o dönemde yapılan güzelliklerini koruyarak günümüze ulaşması beni çok mutlu ediyor. Kızım ve benim kısa süredeki çabalarımızla köprünün güzelliği ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Betül Abay’dan Açıklama

Kız Betül Abay ise, "Köprüyü temizlediğimiz için çok mutluyum. Sosyal medyada aldığımız olumlu geri dönüşler bizi sevindirdi. Gelen ziyaretçiler köprüyü görmek istiyorlar." dedi.

Muhtarın Teşekkürü

Muhtar Hakverdi Murat Merdamert, Abay ailesine teşekkür ederek, "Köyümüzün kültürel mirasına sahip çıkmaları çok değerli. Yapılan çalışmalar sonucunda köprümüz daha da güzelleşecektir." diye konuştu.

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç köyünde Serdar ve kızı Betül Abay, yabani otların kapladığı tarihi Tecina Köprüsü'nü üç günde temizledi.

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç köyünde Serdar ve kızı Betül Abay, yabani otların kapladığı tarihi Tecina Köprüsü'nü üç günde temizledi.

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç köyünde Serdar ve kızı Betül Abay, yabani otların kapladığı tarihi Tecina Köprüsü'nü üç günde temizledi.

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç köyünde Serdar ve kızı Betül Abay, yabani otların kapladığı tarihi Tecina Köprüsü'nü üç günde temizledi.