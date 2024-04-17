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Saatlerce hamur açmaya gerek yok! En pratik cevizli baklava tarifi

Evde baklava yapmanın pratik yöntemi bulundu! İşte oklava kullanmaya gerek kalmadan hazırlayabileceğiniz bir cevizli baklava tarifi...

Yayın Tarihi: 17.04.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 20:32
Saatlerce hamur açmaya gerek yok! En pratik cevizli baklava tarifi

Oklavasız cevizli baklava, adından da anlaşılacağı gibi, geleneksel baklava yapımında kullanılan oklava yerine pratik bir yöntem sunuyor. Bu tarif, özellikle zamanı kısıtlı olanlar için ideal. Hazırlanması oldukça basit olan tarifte, baklavalık yufkalar tereyağı ile yağlanıyor ve ceviz içi ile doldurularak rulo şeklinde sarılıyor. Ardından dilimlenip fırınlanarak pişiriliyor. En önemli adım ise sıcak baklavaların, soğumuş şerbete batırılması ve şerbeti çekmesi için bekletilmesi. Bu sayede, klasik baklava lezzetini aratmayacak bir tat elde ediliyor.

Tarifin şerbet kısmı da oldukça önemli. İçerisinde sadece su, şeker ve limon suyu bulunan şerbet, baklavaya eşsiz bir tat ve lezzet katıyor. Şerbetin, baklavaların sıcaklığı ile temas ederek hızla çekilmesi, baklavanın içine şerbetin homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Bu da, her ısırıkta tatlı bir lezzet patlaması sunuyor.

cevizli baklava

Oklavasız cevizli baklava tarifi, hem zamanı kısıtlı olanlar için pratik bir seçenek sunuyor, hem de geleneksel baklavanın tadını aratmayacak lezzetiyle dikkat çekiyor. Bu tarif, tatlı sevenlerin mutfakta denemekten keyif alacakları bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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Saatlerce hamur açmaya gerek yok! En pratik cevizli baklava tarifi

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