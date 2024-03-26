Sabah 9 akşam 5 çalışmak isteyenlere müjde! Resmi Gazete'de memur alımı duyuruldu!

Türkiye'de iş arayanlar için heyecan verici bir fırsat kapısı aralandı! Toplamda 18 farklı kamu kuruluşu, çeşitli pozisyonlar için toplamda 9.492 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. Bu büyük çaplı alımların detayları, sonunda Resmi Gazete'de yayımlanarak iş arayanların beklediği bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Belli başlı önemli kamu kuruluşları, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacaklar.

Bu haber, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru süreçlerini dikkatle takip ederek uygun pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirebilirler. Adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, başvurularını zamanında yapmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları.

Alımlarla ilgili detaylar ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için adayların ilgili kurumların resmi web sitelerini ziyaret etmeleri önemlidir.





İŞTE BAŞVURALARA AİT TÜM ŞARTLAR VE DETAYLAR





Kamu sektöründe önemli bir istihdam dalgası başlıyor! İş arayanlar için müjdeli haberler peş peşe geliyor. İşte, son dakika personel alımı detayları:

Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İŞKUR üzerinden gerçekleşecek kura ile 8 bin sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu. Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleşecek kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için 142 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yazılı ve sözlü sınavla 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan'da sona erecek. Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı kadrosunda 7 personel alımı yapılacak. Başvurular 11-25 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Giriş sınavı yazılı olarak 21 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu): 25 enerji uzman yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 15 Mart'ta başlayacak ve 22 Mart'ta sona erecek. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olacak ve ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 KPSS puanları esas alınacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu, 30 Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapacak. Başvurular 26 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 22 Mart 2024 tarihinde sona erecek. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden yapılabilecek.

Türkiye Ulusal Ajansı, çeşitli unvanlarda 96 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 18 Mart 2024 tarihinde başladı ve 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Başvurular sözlü giriş sınavı ile gerçekleştirilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 3 personel alımı yapacak. Başvurular 1 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılabilecek. Alıma ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumu internet sitesinde yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, çeşitli pozisyonlar için 25 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 18 Mart 2024 tarihinde başladı ve 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, 5 personel alımı yapacak. Başvurular 6-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

TÜBİTAK Başkanlığı, Ankara'da görevlendirmek üzere 4 İş Güvenliği Uzmanı alacak. Başvurular 22 Mart 2024 tarihinde sona erecek. Başvurular TÜBİTAK internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Zonguldak'ta görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alacak. Başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde başladı ve 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, büro personeli unvanında Genel Sekreterlik birimi için yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alacak. Başvurular 19 Mart 2024 tarihinde başladı ve 2 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, 3 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ve 2 Büro Personeli unvanında toplam 5 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 29 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak Büro Personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için toplam 8 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 27 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Kıdemli Ağ Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B ve Yazılım Uzmanı unvanlarında toplam 3 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 11 Mart 2024 tarihinde başladı ve 25 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak seyahat engeli olmayan 2 uzman personel alımı yapacak. Başvurular 1 Nisan 2024 tarihinde başladı ve 19 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde çalışacak 2 uzman personel alımı yapacak. Başvurular 25 Mart 2024 tarihinde başladı ve 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olan adaylar için sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 19 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 19 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

Başvuru süreçleri ve detayları ilgili kurumların resmi internet sitelerinde ve ilanlarında yer almaktadır.

Sağlık ve sanayi sektörlerindeki bu yeni istihdam fırsatları, ülke genelindeki iş arayanlar için önemli bir kapı açıyor.