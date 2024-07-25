Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Farkları bul bulmacaları, birkaç küçük veya ince farkla iki özdeş resimden oluşan resim bulmacalarıdır. Bu bulmacaları bu kadar iyi yapan şey, bu farklılıkların fark edilmesinin dayanılmaz derecede zor olmasıdır. Bu nedenle, farkları bul bulmacalarının bir kişinin gözlem becerilerini test etmek ve geliştirmek için en etkili ve verimli yollardan biri olduğu söylenir.

Düzenli olarak fark bulma bulmaca oyununu düzenli olarak çözerseniz, ayrıntılara olan dikkatinizi ve gözlem yeteneğinizi büyük ölçüde geliştireceksiniz. Bu çevrimiçi bulmacaların ayrıca ruh halini iyileştirici olarak etki ettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yani, ister becerilerinizi test etmek isteyin, ister ruh halinizi yükseltmek isteyin, sizin için mükemmel bir çözümümüz var.

Bugün sizin için harika bir fark bulma bulmacası hazırladık. Farkları ne kadar hızlı tespit edebileceğinizi görelim.

12 saniyede 3 farkı bul

Yukarıda gösterilen resimde, yan yana hizalanmış iki özdeş resim görebilirsiniz. Resimlerde, kot ceket ve kırmızı bir atkı takmış, yerde duran küçük bir çocuk görülmektedir. Önünde açan kırmızı güle hayran kalmıştır. Gece gökyüzünde parlayan yıldızlar vardır ve iki resme daha yakından bakarsanız, iki resim arasında 3 fark olduğunu fark edeceksiniz.

İki resim arasındaki farkları ne kadar hızlı bulabilirsin? Hadi öğrenelim. Yukarıdaki alt başlıkta belirttiğimiz gibi, bu bulmacanın zaman sınırı 12 saniyedir. Basitçe söylemek gerekirse, iki resim arasındaki 3 farkı bulmak için sadece 12 saniyen olacak. Seni destekliyoruz. Her şey gönlünce olsun, çocuklar.

Bu nokta fark bulmaca oyununun çözümü bu bulmacanın alt kısmında verilmiştir. Ancak, bulmacayı kendiniz çözmeden doğrudan çözüme gitmekten kaçınmalısınız.

Farkı Bul Çözümü

İşte iki resim arasındaki farklar. Bir göz atın:



